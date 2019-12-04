Suriye Geçici Hükümetinden YPG/PKK'ya zorla katılanlara af

Suriye Geçici Hükümeti, aldatılarak veya zorla terör örgütü YPG/ PKK'ya katılanlardan suç işlememiş olanların affedileceğini açıkladı.

Suriye Geçici Hükümeti Başkanı Abdurrahman Mustafa, Rasulayn'da yaptığı açıklamada, Suriye Milli Ordusuna (SMO) teslim olmaları halinde YPG/PKK'ya zorla katılanları affedeceklerini duyurdu.

Mustafa açıklamada, şunları kaydetti:

"Aldatılarak veya zor kullanılarak SDG saflarına katılanları, SDG saflarından ayrılıp canlarını kurtarmaya, özgür bölgelerdeki kardeşleriyle kucaklaşmaya, sizleri affederek geçmişin sayfasını kapatan Suriye halkının diğer bileşenleriyle omuz omuza verip bölgeyi yeniden imar etmeye, huzur, barış, onur ve özgürlük dolu parlak bir geleceğe doğru yürüme yolunda yeni bir sayfa açmaya çağırıyoruz."

Mustafa açıklamada ayrıca "Silahlarınızı bırakarak durumunuzu düzeltmek amacıyla en yakın milli ordu noktasına müracaat etmeniz, can güvenliğinizi sağlayacak, kendiniz ve aileniz için parlak geleceğe doğru ilk adımı teşkil edecektir." ifadesini kullandı.

Suriye halkının tüm bileşenlerinin kardeş olduğunu vurgulayan Mustafa, "Suriye Milli Ordusu personeli sizin kardeşinizdir. Onlara güvenin. Henüz vakit varken içinde bulunduğunuz karanlık günlere veda edin, kendiniz ve ailenizi düzlüğe çıkartın. Suriye Milli Ordusu, terörün kökünü kurutana kadar terörle mücadeleye kararlıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Rasulayn, Barış Pınarı Harekatı'nda 12 Ekim'de Suriye'de SDG ismini kullanan terör örgütü YPG/PKK tarafından kurtarılmıştı.