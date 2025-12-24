Suriye için Gelecek Çalıştayı Ankara'da Başladı - Son Dakika
Suriye için Gelecek Çalıştayı Ankara'da Başladı

24.12.2025 19:28
Suriye ve Suriyelilerin geleceği üzerine Ankara'da çalıştay düzenleniyor, dönüşüm süreçleri ele alınıyor.

Ankara'da düzenlenen "Suriye ve Suriyelilerin Geleceği Çalıştayı"nda, rejim değişikliği sonrası Suriye'de yaşanan siyasi, hukuki, ekonomik ve toplumsal dönüşüm süreci ele alınıyor.

Göç Araştırmaları Vakfı (GAV) ile Hasene Vakfı işbirliğinde bir otelde bugün başlayan "Suriye ve Suriyelilerin Geleceği Çalıştayı" kapsamında, Suriye'de rejim değişikliği sonrasında ortaya çıkan dönüşüm süreciyle Suriyelilerin geleceği çok boyutlu bir yaklaşımla değerlendiriliyor.

Çalıştayda, sahada faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının deneyimlerinin paylaşılması ve bu birikimin politika yapım süreçlerine katkı sunması amaçlanıyor.

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Göç Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Ali Zafer Sağıroğlu yaptığı açıklamada, Suriye'ye gönüllü geri dönüşlerin arttığını belirtti. Sağıroğlu, bu tablonun önümüzdeki dönemde hem Suriye'nin yeniden inşası hem de göç politikaları açısından belirleyici olmaya devam edeceğini vurguladı.

Programın ilk gününde açılış ve tanışma oturumlarının ardından, rejim değişikliği sonrası genel durum değerlendirmesi yapıldı.

Daha sonra konu odaklı yuvarlak masa toplantılarına geçildi.

Çalıştay kapsamında Hukuk, Ekonomi, Temel Hizmetler ve Toplumsal Hayat, Güvenlik ve Politika ile Türkiye'deki Suriyeliler başlıklarında beş tematik masa oluşturuldu. Bu masalarda, Suriye'deki yeniden yapılanma süreci ile Türkiye'de yaşayan Suriyelilerin geri dönüş, uyum ve kalıcılık meseleleri birlikte ele alındı.

Yarın gerçekleştirilecek oturumlarda yuvarlak masa toplantılarının sürdürülmesi, elde edilen bulguların paylaşılması ve raporlama sürecinin başlatılması planlanıyor.

Çalıştayın sonunda ise saha deneyimlerine dayalı değerlendirmeler ve politika önerilerinin yer aldığı bir sonuç raporunun hazırlanması öngörülüyor.

Çalıştay, yarın sona erecek.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Sivil Toplum, Ekonomi, Suriye, Ankara, Güncel

