Son Dakika Haberleri: Suriye konulu 14. Garantörler Toplantısı 10-11 Aralık'ta yapılacak
Son Dakika Güncel Suriye konulu 14. Garantörler Toplantısı 10-11 Aralık'ta yapılacak - Son Dakika

Suriye konulu 14. Garantörler Toplantısı 10-11 Aralık'ta yapılacak

6 saat önce

NUR Kazakistan Dışişleri Bakanı Muhtar Tleuberdi, Suriye konulu 14. Garantörler Toplantısı'nın 10-11 Aralık'ta yapılacağını bildirdi.

Suriye konulu 14. Garantörler Toplantısı 10-11 Aralık'ta yapılacak, System.String[]

NUR Kazakistan Dışişleri Bakanı Muhtar Tleuberdi, Suriye konulu 14. Garantörler Toplantısı'nın 10-11 Aralık'ta yapılacağını bildirdi.

Tleuberdi gazetecilerin, Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da garantörler toplantısının tarihine ilişkin sorusuna, "Görüşmeler için 10-11 Aralık tarihi belirlendi." yanıtını verdi.

Garantörler toplantısının 13'üncüsü 1-2 Ağustos'ta yapılmış, Türkiye, Rusya ve İran, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesinde sivil kayıpları önlemek ve garantörlerin askeri personelinin güvenliğini sağlamak için somut önlemler almak konusunda uzlaşmıştı.

kayrat abdrahmanov, Suriye, Aralık, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 11:58 Kaynak: AA
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