Suriye, Lübnan'daki Arap Dışişleri Bakanları İstişare Toplantısı'na katılmayacak - Son Dakika
Üye Girişi

Suriye, Lübnan'daki Arap Dışişleri Bakanları İstişare Toplantısı'na katılmayacak

01.07.2022 18:15
Suriye, Lübnan'daki Arap Dışişleri Bakanları İstişare Toplantısı'na katılmayacak

Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt, Suriye'nin, yarın Lübnan'da düzenlenecek Arap Dışişleri Bakanları İstişare Toplantısı'na katılmayacağını belirtti.

Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt, Suriye'nin, yarın Lübnan'da düzenlenecek Arap Dışişleri Bakanları İstişare Toplantısı'na katılmayacağını belirtti.

Arap Dışişleri Bakanları İstişare Toplantısı'na katılmak üzere Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki Uluslararası Refik el-Hariri Havalimanı'na ulaşan Ebu Gayt, burada basın toplantısı düzenledi.

Genel Sekreter Ebu Gayt, Arap Birliğinde üyeliği dondurulan Suriye dışında tüm Arap ülkelerinin toplantıda hazır bulunacağını söyledi.

Ebu Gayt, toplantının etkili bir şekilde gerçekleştirebilmesi ve gelecekle ilgili birtakım adımlar atılması konusunda anlaşmaya varılabilmesi temennisinde bulunarak, toplantıda her bakanın kendi ülkesinin perspektifinden bir fikir sunacağını dile getirdi.

Arap Dışişleri Bakanları, Cezayir'de kasım ayında yapılması planlanan Arap Birliği Zirvesi'nde ele alınacak dosyalar ve ortak Arap Eylem Planlarıyla ilgili istişarelerde bulunmak üzere yarın Lübnan'da bir araya geliyor.

Arap Birliği, Kasım 2011'de sivillere uyguladığı şiddet nedeniyle Suriye'nin üyeliğini dondurma ve yaptırımlar uygulama kararı almıştı.

YORUMLAR
500
Alman Deutschlandfunk haber sitesi terör örgütü YPG'nin iç yüzü haberleştirdi Alman Deutschlandfunk haber sitesi terör örgütü YPG'nin iç yüzü haberleştirdi İsrail istihbaratıyla bağlantıları tespit edilen 16 sanığın yargılanmasına devam edildi İsrail istihbaratıyla bağlantıları tespit edilen 16 sanığın yargılanmasına devam edildi
Kaynak: AA

Suriye, Lübnan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Suriye, Lübnan'daki Arap Dışişleri Bakanları İstişare Toplantısı'na katılmayacak - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
18:05 Asgari ücret 5 bin 500 TL oldu! İşverene maliyeti ise 7 bin 603 lira oldu
17:49 TV8.5 için bomba iddia! Kanal duayen gazeteci Şansal Büyüka ile görüştü
17:10 Milyonların beklediği açıklama geliyor: Cumhurbaşkanı Erdoğan, asgari ücrete ara zammı açıklıyor
17:06 Beşiktaş'ta forma giyen Cyle Larin'in yeni adresi belli oldu
16:52 FIFA'dan devrim gibi uygulama! Dünya Kupası'nda yarı otomatik ofsayt sistemi uygulanacak
16:39 Hull City, sosyal medya hesabından Türk bayraklı bir paylaşım yaptı! Vatandaşlar beğeni rekoru kırdı
16:39 Aşk Adası'nda olaylar bitmiyor! 3 çift, kameralara aldırış etmeden aynı anda cinsel ilişkiye girdi
16:28 Sel sonrası yaptığı açıklama tepki çeken Mansur Yavaş'tan açıklama geldi
16:17 Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Ozan Tufan'ı renklerine kattı
15:40 Milyonların merakla beklediği asgari ücret zammı saat 16.00'da Erdoğan tarafından açıklanacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.07.2022 18:23:02. #1.12#
SON DAKİKA: Suriye, Lübnan'daki Arap Dışişleri Bakanları İstişare Toplantısı'na katılmayacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement