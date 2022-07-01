Suriye, Lübnan'daki Arap Dışişleri Bakanları İstişare Toplantısı'na katılmayacak

Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt, Suriye'nin, yarın Lübnan'da düzenlenecek Arap Dışişleri Bakanları İstişare Toplantısı'na katılmayacağını belirtti.

Arap Dışişleri Bakanları İstişare Toplantısı'na katılmak üzere Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki Uluslararası Refik el-Hariri Havalimanı'na ulaşan Ebu Gayt, burada basın toplantısı düzenledi.

Genel Sekreter Ebu Gayt, Arap Birliğinde üyeliği dondurulan Suriye dışında tüm Arap ülkelerinin toplantıda hazır bulunacağını söyledi.

Ebu Gayt, toplantının etkili bir şekilde gerçekleştirebilmesi ve gelecekle ilgili birtakım adımlar atılması konusunda anlaşmaya varılabilmesi temennisinde bulunarak, toplantıda her bakanın kendi ülkesinin perspektifinden bir fikir sunacağını dile getirdi.

Arap Dışişleri Bakanları, Cezayir'de kasım ayında yapılması planlanan Arap Birliği Zirvesi'nde ele alınacak dosyalar ve ortak Arap Eylem Planlarıyla ilgili istişarelerde bulunmak üzere yarın Lübnan'da bir araya geliyor.

Arap Birliği, Kasım 2011'de sivillere uyguladığı şiddet nedeniyle Suriye'nin üyeliğini dondurma ve yaptırımlar uygulama kararı almıştı.