Suriye Milli Ordusu'na yönelik "Uluslararası İnsancıl Hukuk Eğitimi" başladı - Son Dakika
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Suriye Milli Ordusu'na yönelik "Uluslararası İnsancıl Hukuk Eğitimi" başladı

25.07.2022 14:52
Suriye Milli Ordusu'na yönelik "Uluslararası İnsancıl Hukuk Eğitimi" başladı

Suriye Geçici Hükümeti ve Ortadoğu Araştırmaları Merkezi (ORSAM) iş birliğinde Suriye Milli Ordusu'na yönelik Suriye'de terörden arındırılan güvenli bölgelerde verilecek "Uluslararası İnsancıl Hukuk Eğitimi", Gaziantep'teki açılış programıyla başladı.

Suriye Geçici Hükümeti ve Ortadoğu Araştırmaları Merkezi (ORSAM) iş birliğinde Suriye Milli Ordusu'na yönelik Suriye'de terörden arındırılan güvenli bölgelerde verilecek "Uluslararası İnsancıl Hukuk Eğitimi", Gaziantep'teki açılış programıyla başladı.

Suriye Geçici Hükümeti (SGH) Başkanı Abdurrahman Mustafa, eğitim programının açılışındaki konuşmasında, Suriye devriminin haklı bir mücadele olduğunu, mücadelenin başından bu yana uluslararası hukuk kurallarına riayet etmeye özen gösterdiklerini ve bu eğitim programının da ciddi katkılar vereceğini düşündüklerini ifade etti.

Mustafa, bu programın, SGH olarak daha önce uluslararası sivil toplum kuruluşları ile gerçekleştirdikleri eğitimlerin devamı olduğunu ve bundan sonra da benzer programların organize edileceğini söyledi.

Programın düzenlenmesinde iş birliği yaptıkları ORSAM'a teşekkürlerini ileten Mustafa, şunları kaydetti:

"Bugün ORSAM ile yaptığımız protokol çerçevesinde bizim komutanlarımıza eğitim veriyoruz. Uluslararası hukuk ve insan hakları ile ilgili bilinçlendirme yapılacak. Biz Milli Ordu'yu, gelecek Suriye'nin ordusunun özü olarak görüyoruz. O yüzden kendimizi çok geliştirmemiz lazım. Demokratik bir Suriye'de ordunun görevi, sınırlarını korumak ve sivilleri korumaktır. 'Batı, Amerikalılar veya BM bizi eleştiriyor, suçluyor'dan daha öte, gelecek Suriye'nin inşasında, ordusunun özünü oluşturma konusunda kendimizi eğitmemiz ve geliştirmemiz gerekiyor. Bugün de ORSAM ile birlikte bunu gerçekleştiriyoruz."

ORSAM Başkanı Prof. Dr. Ahmet Uysal ise eğitimin insan hakları ve hukuki müdahale, hukuki süreci en iyi şekilde işletebilmesi için verildiğini ifade ederek, "ORSAM ile Suriye Geçici Hükümeti birlikte yapıyoruz. Türkiye'nin önemli hukukçularının önemli eğitimcilerini bir araya getirip burada alandaki hem uygulamaların daha iyi olması hem de aksaklıkların önlenmesi amacıyla güzel bir eğitim programı yapıyoruz. Bunu biz daha önce yerel meclisler üzerine yapmıştık. Şimdi askeri yöneticiler üzerine yapıyoruz. Tabi mücadele bitmedi. O yüzden eğitimi çok önemsiyoruz." diye konuştu

ORSAM Levant Çalışmaları Koordinatörü Oytun Orhan da Suriye ihtilafının başından bu yana sahadaki gelişmeler hakkında bilgi vererek, sahada uluslararası hukuka riayet gösterilmesinin önem taşıdığını ve bu programın bu yönde uzmanlaşmayı amaçladığını kaydetti.

Suriye Geçici Hükümeti tarafından ORSAM vasıtasıyla icra edilen "Uluslararası İnsancıl Hukuk Eğitimi"ne çok sayıda Suriye Milli Ordusu üyesi katıldı.

Suriye Milli Ordusu Eğitim Komutanlığı Karargahı'nda 25-28 Temmuz tarihlerinde devam edecek olan eğitim programı kapsamında Suriye Milli Ordusu'na bağlı gruplara "Uluslararası İnsancıl Hukuk, İç Silahlı Çatışmalar ve İnsancıl Hukuk, Uluslararası İnsancıl Hukuk ve Savaş Hukukuna Göre Sorumluluk ve Savaş Suçları" başlıklarında, konusunda uzman akademisyenler tarafından eğitim verilecek. Programın tamamlanmasının ardından katılımcılara sertifika dağıtılacak.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Suriye Milli Ordusu'na yönelik 'Uluslararası İnsancıl Hukuk Eğitimi' başladı - Son Dakika

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