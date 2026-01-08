Suriye'nin Kimyasal Silah Arınma Fırsatı - Son Dakika
Suriye'nin Kimyasal Silah Arınma Fırsatı

08.01.2026 21:29
BM, Suriye'nin yeni hükümetiyle kimyasal silahlardan arındırılma sürecinde kritik bir fırsat olduğunu belirtti.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Silahsızlandırma Direktör Yardımcısı Adedeji Ebo, Suriye'nin, yeni hükümetin işbirliğiyle, eski yönetim dönemindeki kimyasal silah programından arındırılması için kritik bir fırsat bulunduğunu belirtti.

Ebo, Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütünün (OPCW), Suriye'nin kimyasal silahlardan arındırılmasına yönelik faaliyetleri hakkında toplanan BM Güvenlik Konseyinde (BMGK) konuştu.

OPCW ile Suriye'nin, eski yönetim tarafından geliştirilen kimyasal silah programının kalıntılarını ortadan kaldırma konusunda görüşmelere devam ettiğini belirten Ebo, bu konuda kaydedilen ilerlemeyi memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.

Ebo, "Şu anda, Suriye'nin kimyasal silah programının tam kapsamı ve boyutuna ilişkin uzun zamandır beklenen açıklamaları elde etmek ve ülkeyi tüm kimyasal silahlardan arındırmak için kritik bir fırsat bulunmaktadır." diyerek, BMGK üyelerine birlik halinde bu çabalar için destek sağlamada liderlik göstermeleri çağrısı yaptı.

Tüm taraflara "çalışmaları kolaylaştırma" çağrısı

Konseyde konuşan ABD'nin BM Daimi Temsilci Yardımcısı Jennifer Locetta da Suriye hükümeti ile OPCW arasında, Esed rejiminin kimyasal silah programının tüm kapsamını ve boyutunu belirleme ve belgeleme yönündeki işbirliğinden memnun olduklarını dile getirdi.

Locetta, bununla birlikte ülkede güvenlik koşullarının kimyasal silahların arındırılması faaliyetlerini zorlaştırdığına dikkati çekerek, tüm taraflara bu çalışmaları kolaylaştırmaları çağrısında bulundu.

Suriye'nin BM Daimi Temsilcisi İbrahim Olabi ise yeni Suriye'nin, uluslararası toplumla işbirliğine ve ortaklığa inandığını belirterek, kimyasal silahlarla ilgili "ağır mirası aşmak için" uluslararası toplumun desteğini istedi.

Olabi, Suriye, kimyasal silahların günümüz dünyasında yeri olmadığına dair derin bir inançla bu bölümü kapatma çabalarına devam etme kararlılığını yinelemektedir." dedi.

Kaynak: AA

Orta Doğu, Güvenlik, Suriye, Güncel, Son Dakika

