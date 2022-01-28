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Suriye'nin kuzeyinde kar yağışı nedeniyle mağdur olan ailelere yardım - Son Dakika

Suriye'nin kuzeyinde kar yağışı nedeniyle mağdur olan ailelere yardım

28.01.2022 11:52
Suriye'nin kuzeyinde kar yağışı nedeniyle mağdur olan ailelere yardım

İHH İnsani Yardım Vakfı tarafından Suriye'nin kuzeyinde son günlerde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle mağdur olan ailelere çadır ve çeşitli yardım malzemeleri ulaştırıldı.

İHH İnsani Yardım Vakfı tarafından Suriye'nin kuzeyinde son günlerde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle mağdur olan ailelere çadır ve çeşitli yardım malzemeleri ulaştırıldı.

Son günlerde Suriye'nin kuzeyindeki İdlib, Afrin, Azez gibi bölgelerde etkili olan kar ve yağmur yağışları nedeniyle çadırları zarar gören ailelere çadır, battaniye, soba, yakacak, gıda kolisi, ekmek, bot, kışlık giyecek ve sünger yatak gibi yardım malzemeleri ulaştırıldı.

İHH Suriye Çalışmaları Medya Sorumlusu Selim Tosun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kötü hava koşullarının mağdur ettiği aileleri yalnız bırakmadıklarını belirtti.

Tosun, yağışlar nedeniyle çadırları zarar gören ailelere destek verdiklerini aktararak, "İlk etapta açıkta kalan ailelere, stoklarımızdaki mevcut çadırları kurduk. Hemen akabinde yeni çadırlar temin ederek ailelere ulaştırmaya devam ediyoruz." dedi.

Tosun, "Ekipler günlerdir kamplarda yaşayan sivillere soba ve yakacak başta olmak üzere gıda kolisi, sünger yatak, kışlık giyecek, battaniye, bot, çizme, ekmek gibi ihtiyaç malzemelerini ulaştırıyor. Son çalışmalarımızdan 1200'den fazla aile faydalandı." ifadelerini kullandı.

Türkiye genelinde bir iyilik seferliğinin de başladığını vurgulayan Selim Tosun, şöyle devam etti:

"Kar yağışlarının ilk anından itibaren Suriye'deki savaş mağduru ve ihtiyaç sahibi aileler için tüm Türkiye genelinde bir iyilik seferberliği oluştu. İHH olarak mevcut kış kampanyamızı 'Kışı Kapıda Yalnız Bırak' sloganıyla yürütüyoruz. Bu kampanyaya bağışçılarımızın teveccühü buradaki aileler için umut oluyor. Ekiplerimizle yardım çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

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Selim Tosun, Suriye, İHH, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Suriye'nin kuzeyinde kar yağışı nedeniyle mağdur olan ailelere yardım - Son Dakika


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SON DAKİKA: Suriye'nin kuzeyinde kar yağışı nedeniyle mağdur olan ailelere yardım - Son Dakika
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