Suriye Ordusu Aktan Hapishanesi'nde Kontrolo Ele Geçirdi

Suriye ordusu, Rakka kent merkezinin kuzeyinde terör örgütü YPG/SDG ve devrik rejim unsurlarının işgalindeki Aktan Hapishanesi'nde kontrolü ele geçirdi.

Suriye Savunma Bakanlığı Basın ve İletişim Dairesinden yapılan yazılı açıklamada, Aktan Hapishanesi'nde güvenliğin tamamen sağlandığı ve çevresine güvenlik güçlerinin konuşlandırıldığı bildirildi.

Açıklamada, hapishane çevresinde çatışma yaşandığına dair haberlerin gerçeği yansıtmadığı kaydedildi.