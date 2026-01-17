Suriye Ordusu Deyr Hafir'de Kontrolü Sağladı - Son Dakika
Suriye Ordusu Deyr Hafir'de Kontrolü Sağladı

17.01.2026 13:44
Suriye ordusu, Deyr Hafir'de kontrolü sağlayarak bölgeye dönüş için sivillerin akın ettiğini bildirdi.

DEYR Suriye ordusunun, Fırat Nehri'nin batısındaki terör örgütü YPG/SDG unsurlarını bölgeden çıkarmak amacıyla sürdürdüğü operasyonlar kapsamında Halep'in doğu kırsalındaki Deyr Hafir beldesinde kontrolü sağlamasının ardından bölge sakinlerinin evlerine dönmek için belde girişine akın ettiği bildirildi.

AA muhabiri, sivillerin Suriye bayrakları taşıdığını, sevinç sloganları attığını ve dönüşleri sırasında Suriye askerlerinin güvenlik amacıyla onlara eşlik ettiğini aktardı.

Suriye Ordusu Operasyonlar Dairesi, El-İhbariye kanalına yaptığı açıklamada, Fırat Nehri'nin batısındaki bölgelerde kontrol alanının genişletildiğini ve birliklerin stratejik öneme sahip Tabka kenti yönünde ilerlediğini belirtti.

Sahadaki askeri harekatın planlanan hedefler doğrultusunda sürdüğü kaydedildi.

Suriye ordusu, Halep kırsalında yürütülen operasyonlar kapsamında Deyr Hafir ve Meskene'yi kontrol altına aldı. Ordu birliklerinin, farklı bir hat üzerinden Rakka il sınırında yer alan Dibsi Afnan beldesini de kontrol altına aldığı duyurulmuştu.

Yetkililer, Halep kırsalındaki operasyonlarda 34 köyün kontrol altına alındığını, 200'den fazla terör örgütü YPG/SDG unsurunun silahlarıyla birlikte güvenli şekilde bölgeden geçişine izin verildiğini daha önce açıklamıştı.

YPG/SDG elebaşlarından Ferhat Abdi Şahin, örgüt unsurlarının Deyr Hafir ve Meskene'den çekilerek Fırat Nehri'nin doğusuna geçeceğini söylemişti.

Deyr Hafir ve Meskene'de kontrolü sağlayan ordu güçlerinin ilerleyişi sırasında teröristlerin açtığı ateşte 2 Suriye askerinin hayatını kaybettiği bildirilmişti.

Kaynak: AA

Güvenlik, Suriye, Güncel

