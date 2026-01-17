Suriye Ordusu Halep'in Doğusunu Kontrol Altına Aldı - Son Dakika
Dünya

Suriye Ordusu Halep'in Doğusunu Kontrol Altına Aldı

17.01.2026 12:49
Suriye ordusu, Deyr Hafir ve Meskene'de tam kontrol sağladı, sivillere girmemeleri çağrısı yapıldı.

SURİYE ordusunun Halep'in doğusundaki Deyr Hafir ve Meskene'de tam kontrolü sağladığı bildirildi.

Suriye basınında yer alan haberlere göre; Suriye ordusu, Halep'in doğu kırsalında yer alan Deyr Hafir ve Meskene'de tam askeri kontrol sağladı. Ordu birliklerinin, bölgeyi güvence altına almak ve mayınlardan temizlemek için çalışmalar yürüttüğü belirtildi. Mayınlar tamamen temizlenene kadar sivillere, operasyon bölgesine girmemeleri çağrısında bulunuldu.

Ayrıca, Halep'in doğu kırsalında 34 köy ve kasabada kontrol sağlandığı, 200'den fazla YPG/SDG unsurunun silahlarıyla birlikte bölgeden çıkışının güvence altına alındığı duyuruldu.

Ordu birliklerinin, YPG/SDG unsurlarını ve araçlarını hedef almadan bölgelerde ilerlemeye devam ettiği, bunun da YPG/SDG'nin Fırat'ın batısından sabah saat 07.00 itibarıyla başlattığı çekilmenin ardından gerçekleştiği kaydedildi.

Kaynak: DHA

Güvenlik, Suriye, Dünya, Son Dakika

