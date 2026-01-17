Suriye Ordusu'ndan YPG/SDG Uyarısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Suriye Ordusu'ndan YPG/SDG Uyarısı

Suriye Ordusu\'ndan YPG/SDG Uyarısı
17.01.2026 14:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Suriye ordusu, YPG/SDG'nin anlaşmayı ihlal ettiğini ve mayın döşeyerek bölgede tehlike yarattığını bildirdi.

Suriye ordusu, terör örgütü YPG/SDG unsurlarının Rakka kırsalının batısında yer alan Şuaib ez-Zikr Köprüsü'ne mayın döşeyerek anlaşmanın uygulanmasını engellemeye çalıştığını ve bunun "çok vahim sonuçlar" doğurabileceğini belirtti.

Suriye resmi ajansı SANA'da yer alan ordu açıklamasında, YPG/SDG militanlarının Suriye askerlerini hedef aldığı ve anlaşmayı açıkça ihlal ettiği vurgulandı.

Ordu yetkilileri, bölgede yaşanabilecek tüm sonuçlardan anlaşmayı bozan tarafın sorumlu olacağını belirtirken ordunun sahadaki askeri tedbirleri artırarak güvenliği sağlamaya devam edeceğini kaydetti.

Bu gelişmeler üzerine Fırat Nehri'nin batısındaki bölgenin "kapalı askeri bölge" ilan edildiği duyuruldu.

Suriye ordusu, Halep kırsalında yürütülen operasyonlar kapsamında Deyr Hafir ve Meskene'yi kontrol altına aldı. Ordu birliklerinin, farklı bir hat üzerinden Rakka il sınırında yer alan Dibsi Afnan beldesini de kontrol altına aldığı duyurulmuştu.

Yetkililer, Halep kırsalındaki operasyonlarda 34 köyün kontrol altına alındığını, 200'den fazla terör örgütü YPG/SDG unsurunun silahlarıyla birlikte güvenli şekilde bölgeden geçişine izin verildiğini açıklamıştı.

YPG/SDG elebaşlarından Ferhat Abdi Şahin, örgüt unsurlarının Deyr Hafir ve Meskene'den çekilerek Fırat Nehri'nin doğusuna geçeceğini söylemişti.

Deyr Hafir ve Meskene'de kontrolü sağlayan ordu güçlerinin ilerleyişi sırasında teröristlerin açtığı ateşte 2 Suriye askerinin hayatını kaybettiği bildirilmişti.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, Orta Doğu, Güvenlik, Suriye, Güncel, YPG, Son Dakika

Son Dakika Güncel Suriye Ordusu'ndan YPG/SDG Uyarısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cani baba çocuklarını öldürmeden dakikalar önce eşine mesaj atmış Cani baba çocuklarını öldürmeden dakikalar önce eşine mesaj atmış
Bu defa İçişleri Bakanlığı uyardı 13 il için kuvvetli kar yağışı bekleniyor Bu defa İçişleri Bakanlığı uyardı! 13 il için kuvvetli kar yağışı bekleniyor
Transfer videosu bomba Kasımpaşa Cenk Tosun’u açıkladı Transfer videosu bomba! Kasımpaşa Cenk Tosun'u açıkladı
TIR’dan düşen saman balyalarının altında kalmaktan son anda kurtuldu TIR'dan düşen saman balyalarının altında kalmaktan son anda kurtuldu
Mourinho’nun ’’Kendi seviyeme döndüm’’ sözleri yeniden gündemde Mourinho'nun ''Kendi seviyeme döndüm'' sözleri yeniden gündemde
Temizlik işçisinin feci ölümü Çarpışan araçların arasında sıkıştı Temizlik işçisinin feci ölümü! Çarpışan araçların arasında sıkıştı

14:31
Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı Gazze Barış Kurulu’nda kurucu üye olmaya davet etti
Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Gazze Barış Kurulu'nda kurucu üye olmaya davet etti
14:27
Hakan Çalhanoğlu ’’Aslan’’ oluyor
Hakan Çalhanoğlu ''Aslan'' oluyor
14:17
Youtuber babalarının öldürdüğü kardeşler yan yana toprağa verildi Annenin feryadı yürek dağladı
Youtuber babalarının öldürdüğü kardeşler yan yana toprağa verildi! Annenin feryadı yürek dağladı
13:46
Suriye ordusu ele geçirdiği bölgelerde coşkuyla karşılandı Meydanlarda halay çekiliyor
Suriye ordusu ele geçirdiği bölgelerde coşkuyla karşılandı! Meydanlarda halay çekiliyor
13:23
Suriye ordusu hedeflediği 3 yerleşim yerini de aldı
Suriye ordusu hedeflediği 3 yerleşim yerini de aldı
13:12
Soğuk havada çorba kuyruğu CHP’li vekil görüntüyü paylaşıp isyan etti
Soğuk havada çorba kuyruğu! CHP'li vekil görüntüyü paylaşıp isyan etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2026 15:10:33. #7.11#
SON DAKİKA: Suriye Ordusu'ndan YPG/SDG Uyarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.