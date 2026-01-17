Suriye Ordusu Rakka'da Kontrol Sağladı - Son Dakika
Suriye Ordusu Rakka'da Kontrol Sağladı

17.01.2026 19:12
Suriye ordusu, Rakka kırsalında 7 köy ile Al Rasafa bölgesini ele geçirerek PKK/YPG'ye silah bırakma çağrısı yaptı.

Suriye ordusu, terör gruplarına yönelik yürütülen operasyon kapsamında Rakka kırsalının güney kesimlerindeki Al Rasafa bölgesi ve yakınlarındaki 7 köyde kontrolün ele geçirildiğini açıkladı. Suriye Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, terör örgütü PKK/ YPG ve SDG unsurlarına silah bırakma çağrıları yinelenerek, "Canınızı ve geleceğinizi korumak için bu örgütten ayrılın" denildi.

Suriye hükümeti, Deir Hafer, Meskene ve Dibsi Afnan'da terör örgütü PKK/YPG ve Suriye Demokratik Güçleri'ne (SDG) yönelik başarıyla yürüttüğü operasyonların ardından örgüt üyelerine silah bırakma çağrısını yineledi. Suriye Savunma Bakanlığı Basın ve İletişim Dairesi'nden yapılan açıklamada, SDG'nin Suriyeli, Kürt ve Arap unsurlardan oluşan mensuplarına seslenilerek, "Canınızı ve geleceğinizi korumak için bu örgütten ayrılın. En yakın Suriye ordusu kontrol noktasına gidin ya da belirlenen numaralarla iletişime geçin" ifadeleri kullanıldı.

Dibsi Afnan'da 2 Suriye askeri hayatını kaybetti

Suriye Ordusu Operasyon Odası'ndan yapılan bir açıklamada, Dibsi Afnan'daki çatışmalar sırasında terörist unsurların Suriyeli güvenlik güçlerine yönelik kamikaze insansız hava aracı (İHA) saldırısı gerçekleştirdiği bildirildi. Saldırıda 2 askerin hayatını kaybettiği aktarıldı. Açıklamada aynı zamanda Rakka'nın batı kesimlerindeki stratejik bir köprü yakınlarında terör örgütü PKK'ya bağlı unsurların sabotaj faaliyetleri gerçekleştirmeye hazırlandığının tespit edildiğini ve başarıyla teröristlere müdahale edildiğini açıkladı.

Suriye ordusu Tabka'ya ilerliyor

Ordudan yapılan başka bir açıklamada, birliklerin Rakka kırsalının güney kesimlerindeki Al Rasafa bölgesini ve yakınlarındaki tarihi kalenin kontrolünü ele geçirdiği bildirildi. Açıklamada ayrıca bölgede 7 köyün daha denetim altına alındığı aktarılırken, birliklerin PKK unsurlarının terör saldırıları için kullandığı Tabka Hava Üssü'ne ilerlediği kaydedildi. Suriye ordusu, Tabka kenti yakınlarındaki Safyan petrol sahası ve yakınlarındaki çeşitli bölgelerde de kontrolün sağladığını teyit etti.

Suriye Ordusu Operasyon Odası'nın açıklamasında, "SDG elebaşlarının daha önce sundukları taahhütleri derhal yerine getirerek Fırat Nehri'nin doğusuna çekilmesini ve sivil yönetimin görevlerini yerine getirebilmesi için Tabka kentinin de tüm silahlı unsurlardan arındırmasını talep ediyoruz. Bölgenin istikrarına yönelik her türlü çabayı engellemeye son verilmelidir. Mutabakatlara bağlı kalınması, gerilimin sona erdirilmesinin tek yoludur" denildi.

Suriye ordusu, Fırat'ın batısına operasyon başlatmıştı

Suriye ordusu, dün akşam Deir Hafer bölgesindeki terör örgütü PKK/YPG ve SDG'ye yönelik operasyon başlatmıştı. SDG elebaşı Mazlum Abdi, operasyonun başlamasının ardından yaptığı açıklamada, SDG'nin bugün saat 07.00'de Halep'in doğusundaki mevcut temas hatlarından çekileceğini ve Fırat'ın doğusundaki bölgelere yeniden konuşlanacağını duyurmuştu. Suriye ordusu ise sabah saatlerinde Deir Hafer'den Fırat'ın batısına girmeye başlamış, ilerleyen saatlerde SDG'nin çekildiği Deir Hafer'de ve Meskene'de kontrolü ele geçirmişti.

SDG'ye yönelik operasyon

Suriye ordusu 13 Ocak'ta Fırat Nehri'nin batısında yer alan terör örgütü SDG işgalindeki bölgeleri "kapalı askeri bölge" olarak ilan etmiş, bölgedeki tüm silahlı gruplara Fırat'ın doğusuna çekilmeleri yönünde çağrıda bulunmuştu. Kapalı askeri bölgeler arasında Fırat Nehri'nin batı kıyısındaki Deir Hafer ve Meskene de yer alıyordu.

Ordu, geçtiğimiz hafta ise Halep'te gerçekleştirdiği operasyonlarda Eşrefiye, Şeyh Maksud ve Beni Zeyd mahallelerini terör örgütü SDG'den temizlemişti. - RAKKA

