Suriye Ordusu Rakka'da Kontrolü Sağladı

Suriye ordusu, Fırat Nehri üzerinde yer alan Rakka'daki Dibsi Afnan'da kontrol sağladı.

Suriye ordusu, Fırat Nehri'nin batısında hakimiyetini genişletiyor. Ordudan yapılan açıklamada, askerlerin Deir Hafer ve Meskene'nin ardından Rakka vilayetine girdiği ve batıdaki Dibsi Afnan kasabasında kontrol sağladığı ifade edildi. Açıklamada, "Birliklerimiz, Fırat'ın batı bölgesindeki kontrol alanlarını genişletmeye devam ediyor ve (Rakka'daki) Tabka kentine doğru ilerliyor" denildi.

"Teröristler anlaşmanın uygulanmasını engelliyor"

Yapılan ayrı bir açıklamada ise terör örgütü PKK/YPG ve SDG mensuplarının Fırat'ın batısındaki birçok köy ve kasabaya yayıldığı, anlaşmanın uygulanmasını engellediği ve Suriye ordusuna bağlı birlikleri hedef aldığı aktarıldı. Ordunun Fırat'ın batısındaki bölgelerde kontrolünü genişletmeye devam edeceği ve askerlere yönelik her türlü saldırıya müdahale edeceği vurgulandı. Açıklamada, "PKK'lı teröristlerin anlaşmayı uygulayan ordu güçlerini hedef almasının ardından Fırat'ın batısındaki bölgeyi kapalı askeri bölge ilan ediyoruz. Fırat'ın batısındaki sivilleri, PKK'lı teröristlerin ve SDG örgütünün müttefiki olan eski rejimin kalıntılarının mevzilerinden uzak durmaya çağırıyoruz" denildi.

Suriye Savunma Bakanlığı Medya ve İletişim Dairesinden yapılan açıklamada ise SDG'nin Rakka kırsalındaki Dibsi Afnan kasabası yakınlarında bulunan muhabirleri silahlı saldırıyla hedef alındığı aktarıldı.

Suriye ordusu, Fırat'ın batısına operasyon başlatmıştı

Suriye ordusu, dün akşam Deir Hafer bölgesindeki terör örgütü PKK/YPG ve SDG'ye yönelik operasyon başlatmıştı. SDG elebaşı Mazlum Abdi, operasyonun başlamasının ardından yaptığı açıklamada, SDG'nin bugün saat 07.00'de Halep'in doğusundaki mevcut temas hatlarından çekileceğini ve Fırat'ın doğusundaki bölgelere yeniden konuşlanacağını duyurmuştu. Suriye ordusu ise sabah saatlerinde Deir Hafer'den Fırat'ın batısına girmeye başlamış, ilerleyen saatlerde SDG'nin çekildiği Deir Hafer'de ve Meskene'de kontrolü ele geçirmişti.

SDG'ye yönelik operasyon

Suriye ordusu 13 Ocak'ta Fırat Nehri'nin batısında yer alan terör örgütü SDG işgalindeki bölgeleri "kapalı askeri bölge" olarak ilan etmiş, bölgedeki tüm silahlı gruplara Fırat'ın doğusuna çekilmeleri yönünde çağrıda bulunmuştu. Kapalı askeri bölgeler arasında Fırat Nehri'nin batı kıyısındaki Deir Hafer ve Meskene de yer alıyordu.

Ordu, geçtiğimiz hafta ise Halep'te gerçekleştirdiği operasyonlarda Eşrefiye, Şeyh Maksud ve Beni Zeyd mahallelerini terör örgütü SDG'den temizlemişti. - RAKKA