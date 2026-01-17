Suriye Ordusu Rakka'da Kontrolü Sağladı - Son Dakika
Suriye Ordusu Rakka'da Kontrolü Sağladı

17.01.2026 18:21
Suriye ordusu, YPG/SDG'den Rakka kırsalında 7 köy ve Tabka Havaalanı'nı alarak kontrolü ele geçirdi.

Suriye ordusu, terör örgütü YPG/SDG'nin işgali altındaki Fırat Nehri'nin batısındaki Rakka kırsalında 7 köy ile örgütün Tabka kentindeki ana mevzisi Tabka Havaalanını alarak kontrolü sağladı.

Suriye devlet televizyonu El-İhbariyye'nin haberine göre Suriye ordusu, YPG/SDG'yi Rakka'nın güney kırsalındaki Er-Rasafa bölgesi ve 7 köyden temizleyerek bu bölgeleri kontrolü altına aldı.

AA muhabirinin bölgeden aktardığı bilgiye göre ordu, YPG/SDG'nin Tabka kentindeki ana mevzisi Tabka Havaalanında da kontrolü sağladı.

Suriye ordusu, 13 Ocak'ta başta Deyr Hafir ve Meskene olmak üzere Fırat Nehri'nin batısında terör örgütünün işgalindeki bölgeleri askeri alan ilan etmiş, dün akşam 22.00'de başlayan operasyonla iki bölgeyi kontrolüne almıştı.

Meskene üzerinden ilerleyen ordu, örgütün işgalinde olan Rakka ilinin güneybatı ucundaki Dibsi Afnan bölgesine de hakim olup, il çevresindeki tahkimatını artırmaya başlamıştı.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, Orta Doğu, Güvenlik, Güncel, Suriye, Rakka, Tabka, YPG, Son Dakika

