Suriye Ordusu Rakka'da Yeni Askeri Bölge İlan Etti
Suriye Ordusu Rakka'da Yeni Askeri Bölge İlan Etti

Suriye Ordusu Rakka\'da Yeni Askeri Bölge İlan Etti
17.01.2026 15:16
Suriye ordusu, Rakka kent merkezine ulaşan yeni askeri bölge duyurusunda bulundu.

DEYR Suriye ordusu, Fırat Nehri'nin doğusundaki Rakka kent merkezinin sıfır noktasına ulaşacak şekilde yeni bir askeri bölge duyurusu yaptı.

Suriye devlet televizyonu El-İhbariyye'nin haberinde, Suriye ordusunun, PKK terör örgütünün ordu güçlerini hedef almasının ardından Fırat'ın batısındaki bölgeyi kapalı askeri bölge ilan ettiği belirtildi.

Askeri bölge ilan edilen alanın haritasının da paylaşıldığı haberde, askeri bölgenin Fırat Nehri'nin doğusundaki Rakka kent merkezinin sıfır noktasına uzandığı görüldü.

Ordu, Fırat'ın batısındaki bölgedeki sivil halkı terör örgütü PKK, eski rejimin kalıntıları ve terör örgütü YPG/SDG mevzilerinden derhal uzaklaşma çağrısında bulundu.

Suriye ordusu, 13 Ocak'ta başta Deyr Hafir ve Meskene olmak üzere Fırat Nehri'nin batısında terör örgütünün işgalindeki bölgeleri askeri alan ilan etmiş, dün akşam 22.00'da başlayan operasyonla iki bölgeyi kontrolüne almıştı.

Meskene üzerinden ilerleyen ordu, örgütün işgalinde olan, Rakka ilinin güneybatı ucundaki Dibsi Afnan bölgesine de hakim olup, il çevresindeki tahkimatını artırmaya başlamıştı.

Kaynak: AA

Suriye, Rakka

Son Dakika Güncel Suriye Ordusu Rakka'da Yeni Askeri Bölge İlan Etti - Son Dakika

SON DAKİKA: Suriye Ordusu Rakka'da Yeni Askeri Bölge İlan Etti - Son Dakika
