Suriye Ordusu: YPG/SDG, Sivillerin Geçişini Engelliyor

Suriye ordusu, terör örgütü YPG/SDG bünyesindeki grupların, Halep'in doğusundaki Deyr Hafir kenti yakınlarında oluşturulan insani koridordan sivillerin geçişini engellediğini bildirdi.

Suriye Ordusu Harekat Dairesi, Suriye devlet televizyonu El-İhbariyye'ye yaptığı açıklamada, terör örgütü PKK ile bağlantılı ve YPG/SDG çatısı altında faaliyet gösteren silahlı grupların, sivillerin güvenli şekilde tahliye edilmesini amaçlayan insani geçiş noktasını kapattığını duyurdu.

Açıklamada, sivillerin güvenli şekilde geçişini sağlamak amacıyla insani koridorun süresinin bir gün daha uzatıldığı, koridorun cuma günü saat 09.00 ile 17.00 arasında açık olacağı belirtildi.

Suriye ordusu, "sivillerin geçişini engelleyen veya koridoru sabote etmeye yönelik her türlü noktanın, duruma uygun şekilde hedef alınacağını" vurguladı.

Yetkililer, bölgenin güvenliğinin sağlanması için tüm saha hazırlıklarının tamamlandığını kaydederken, sivillere de terör örgütü YPG/SDG'ye ait noktalardan derhal uzak durmaları çağrısında bulundu.

Suriye ordusu ile terör örgütü YPG/SDG arasında, ülkenin kuzeyindeki bazı bölgelerde çatışmalar ve güvenlik gerilimleri devam ediyor.