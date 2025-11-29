Suriye: PKK/YPG'nin Pervasız Adımları - Son Dakika
Suriye: PKK/YPG'nin Pervasız Adımları

Suriye: PKK/YPG\'nin Pervasız Adımları
29.11.2025 11:22
Suriye Enformasyon Bakanı Mustafa, PKK/YPG'nin son adımlarını eleştirerek gerilimin artacağını söyledi.

Suriye'nin resmi haber kanalı El-İhbariye'ye açıklamalarda bulunan Mustafa, Suriye'de SDG adını kullanan PKK/ YPG'nin ülkedeki faaliyetlerine tepki gösterdi.

PKK/YPG'yi koruyabilecek bölgesel denklemlerin artık olmayacağını savunan Bakan Mustafa, "Önümüzdeki dönemde PKK'nin daha fazla tırmanışını göreceğiz ve bu durum hükümete yönelik halk desteğini artıracak." ifadelerini kullandı.

Örgütün elebaşlarından Mazlum Abdi'nin siyasi risk içeren "bir bekleme oyunu oynadığını" dile getiren Mustafa, Abdi'nin 10 Mart anlaşmalarını tamamlamak yerine "Kürt ittifakı oluşturma" arayışıyla Erbil'e gittiğini hatırlattı. Suriyeli Bakan, "PKK/YPG pervasız adımlar atıyor" dedi.

İSRAİL'E DE TEPKİ GÖSTERDİ

İsrail'in Suriye'ye yönelik askeri müdahalelerle gerilimi tırmandırdığına işaret eden Mustafa, "İsrail, Suriye devletini kışkırtmaya çalışıyor ancak biz, onun provokasyonlarına hizmet eden bir pozisyona düşmemeye kararlıyız. İsrail'in kibri ve güç duygusu onu kör ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Suriye devletinin siyasi yaklaşımının net olduğunu vurgulayan Mustafa, "Devlet, siyasi fırsatları ne kadar çok kullanırsa nüfuz marjı ve kazanımları o kadar artacaktır." ifadelerini kullandı.

Uluslararası alanda yaptırımların kaldırılmasının ülke ekonomisinin geleceği açısından kritik olduğuna dikkati çeken Bakan, "Yaptırımların kaldırılması meselesi hayati ve temel bir meseledir. Suriye ekonomisinin toparlanmasının anahtarı yaptırımların kaldırılmasından geçmektedir." diye konuştu.

Kaynak: AA

