Suriye rejim güçleri Serakib'i bombaladı: 7 ölü, 9 yaralı
26 dakika önce
Suriye rejim güçlerine ait uçaklar, İdlib'e bağlı Serakib şehrini bombaladı.
Suriye Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 07:18 Kaynak: İHA
rejim güçlerine ait uçaklar, İdlib
'e bağlı Serakib
şehrini bombaladı. Saldırıda 7 kişi hayatını kaybederken, 9 kişi yaralandı.
Suriye rejim güçleri, gerilimi azaltma bölgesi ilan edilen İdlib'i bombalamaya devam ediyor. Suriye Hava Kuvvetlerine bağlı uçaklar, İdlib'e bağlı Serakib'de sivil yerleşim yerlerini bombaladı. Saldırıda 7 kişi hayatını kaybederken, 9 kişi yaralandı. Bombardımanın ardından bölgeye çok sayıda ilk yardım ekibi intikal ederken, yaralılar bölgedeki sağlık merkezlerine kaldırıldı. - İDLİB
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