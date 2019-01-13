Son Dakika Haberleri: Suriye Sınırına Askeri Araç Sevkiyatı

Suriye Sınırına Askeri Araç Sevkiyatı

10 dakika önce

TÜRK Silahlı Kuvvetleri tarafından Hatay-Suriye sınır hattına askeri araç, zırhlı personel taşıyıcı ve tank sevkiyatı gerçekleştirildi.

Suriye Sınırına Askeri Araç Sevkiyatı, System.String[]
TÜRK Silahlı Kuvvetleri tarafından Hatay-Suriye sınır hattına askeri araç, zırhlı personel taşıyıcı ve tank sevkiyatı gerçekleştirildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından  Türkiye'nin çeşitli birliklerinden demiryolu ile Hatay'a gönderilen tank, zırhlı personel taşıyıcı ve askeri araçlar, İskenderun Garı'ndan TIR'lara yüklenerek konvoy halinde geniş güvenlik önlemleri altında  Kırıkhan'dan geçerek Reyhanlı sınır hattına gönderildi.

- Hatay

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 05:56 Kaynak: DHA

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