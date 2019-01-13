Suriye Sınırına Askeri Araç Sevkiyatı
10 dakika önce
TÜRK Silahlı Kuvvetleri tarafından Hatay-Suriye sınır hattına askeri araç, zırhlı personel taşıyıcı ve tank sevkiyatı gerçekleştirildi.
TÜRK Silahlı Kuvvetleri tarafından Hatay-Suriye sınır hattına askeri araç, zırhlı personel taşıyıcı ve tank sevkiyatı gerçekleştirildi. Türk Silahlı Kuvvetleri
tarafından Türkiye
'nin çeşitli birliklerinden demiryolu ile Hatay'a gönderilen tank, zırhlı personel taşıyıcı ve askeri araçlar, İskenderun Garı'ndan TIR'lara yüklenerek konvoy halinde geniş güvenlik önlemleri altında Kırıkhan
'dan geçerek Reyhanlı sınır hattına gönderildi.
- Hatay
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Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 05:56 Kaynak: DHA
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