Suriye Sınırına Zırhlı Araç Sevkiyatı
1 saat önce
SURİYE sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderilen 50 zırhlı araç Şanlıurfa'ya ulaştı.
SURİYE sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderilen 50 zırhlı araç Şanlıurfa
'ya ulaştı. Türk Silahlı Kuvvetleri
'nin Fırat
'ın doğusuna yönelik olası harekatı öncesinde Suriye
sınırına sevkiyatlar devam ediyor. Bugün zırhlı araçlardan oluşan 50 araçlık konvoy, Şanlıurfa 20. Zırhlı Tugay Komutanlığı'na ulaştı. Zırhlı araçların Şanlıurfa'nın Suriye sınırındaki üslerinde konuşlandırılacağı belirtildi.
- Şanlıurfa
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Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 03:26 Kaynak: DHA
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