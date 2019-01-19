Son Dakika Haberleri: Suriye Sınırına Zırhlı Araç Sevkiyatı

Suriye Sınırına Zırhlı Araç Sevkiyatı

1 saat önce

SURİYE sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderilen 50 zırhlı araç Şanlıurfa'ya ulaştı.

Suriye Sınırına Zırhlı Araç Sevkiyatı, System.String[]
SURİYE sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderilen 50 zırhlı araç Şanlıurfa'ya ulaştı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Fırat'ın doğusuna yönelik olası harekatı öncesinde  Suriye sınırına sevkiyatlar devam ediyor. Bugün zırhlı araçlardan oluşan 50 araçlık konvoy, Şanlıurfa 20. Zırhlı Tugay Komutanlığı'na ulaştı. Zırhlı araçların Şanlıurfa'nın Suriye sınırındaki üslerinde konuşlandırılacağı belirtildi.

- Şanlıurfa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 03:26 Kaynak: DHA

TSK, Fırat, Şanlıurfa, Suriye, Güncel
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