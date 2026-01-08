Suriye Ürdün'den Doğal Gaz Almaya Başladı - Son Dakika
Ekonomi

Suriye Ürdün'den Doğal Gaz Almaya Başladı

08.01.2026 21:25
Suriye, Ürdün ile yaptığı anlaşma ile günlük 4 milyon metreküp doğal gaz teslim alıyor.

Suriye Enerji Bakanlığı, Ürdün ile yapılan bir satın alma anlaşması çerçevesinde, elektrik üretimi için tahsis edilen günlük 4 milyon metreküp doğal gazın teslim alınmaya başlandığını duyurdu.

Suriye resmi ajansı SANA'nın haberine göre, Enerji Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Ürdün ile yapılan anlaşma çerçevesinde, elektrik üretimi için tahsis edilen günlük 4 milyon metreküp doğal gazın teslim alınmaya başlandığı kaydedildi.

Bakanlığın açıklamasında, bu adımın, elektrik üretim santrallerinin işletme planlarına uygun olarak, elektrik tedarikinde gözle görülür bir iyileşmeye katkıda bulunacağı belirtildi.

Açıklamada, söz konusu anlaşmanın, istikrarlı ve sürdürülebilir enerji kaynakları sağlamak ve vatandaşlara sunulan hizmetleri iyileştirmek amacıyla hükümet tarafından başlatılan bir girişim çerçevesinde, yıllık yaklaşık 800 milyon dolarlık bir doğalgaz satın alma sözleşmesinin bir parçası olduğu ifade edildi.

Bakanlığın açıklamasında, bu önlemin üretimi artırmayı ve elektrik durumunda somut bir iyileşme sağlamayı amaçlayan kapsamlı bir enerji sektörü reform planı çerçevesinde alındığı dile getirildi.

Suriye Enerji Bakanı Muhammed el-Beşir de ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Ürdün ile 4 milyon metreküp doğalgaz satın alma anlaşmasının ardından ve 6 yıldan uzun bir süre sonra ilk kez elektrik üretim kapasitesinin 3 bin megavatı aştığını ifade etti.

Beşir, bu adımın, Suriye'deki elektrik sisteminin istikrarını artırarak hizmet kalitesini iyileştireceğini ve bunun da çalışma saatlerinde bir artış olarak yansıyacağını belirtti.

Kaynak: AA

