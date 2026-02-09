Suriye ve ABD Temasları Riyad'da - Son Dakika
Suriye ve ABD Temasları Riyad'da

09.02.2026 11:55
Suriye Dışişleri Bakanı ile ABD temsilcisi Riyad'da görüştü, detaylar açıklanmadı.

(ANKARA) - Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan el-Şeybani ile ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack'ın görüştüğü bildirildi.

Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan el-Şeybani, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack ile Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bir araya geldi. Suriye Dışişleri Bakanlığı, resmi açıklamasında görüşmenin IŞİD ile Mücadele Uluslararası Koalisyonu Siyasi Direktörler Toplantısı marjında gerçekleştiğini belirtti.

Şam yönetimi, temasın içeriğine dair detaylı bilgi paylaşmadı.

Kaynak: ANKA

