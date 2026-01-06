Suriye ve İsrail'den Ortak Mekanizma Anlaşması - Son Dakika
Politika

Suriye ve İsrail'den Ortak Mekanizma Anlaşması

06.01.2026 23:56
Suriye ve İsrail, ABD arabuluculuğunda Fransa'da ortak koordinasyon mekanizması kurmakta anlaştı.

Suriye ve İsrail arasında ABD arabuluculuğunda Fransa'nın başkenti Paris'te yapılan görüşmeler sona erdi. Üç ülke tarafından yapılan ortak açıklamada, Suriye'nin egemenliği ve istikrarı, İsrail'in güvenliği ve her iki ülkenin refahına odaklı verimli görüşmelerin yapıldığı belirtildi. İsrail ve Suriye'nin kalıcı güvenlik ve istikrar sağlanması yönündeki taahhütlerini yeniden teyit ettikleri aktarılan açıklamada, İsrail ve Suriye'nin istihbarat paylaşımı, askeri gerilimin azaltılması, diplomatik ilişkiler ve ticari fırsatlar konusunda ABD'nin gözetiminde acil ve sürekli iletişimi kolaylaştırmak için ortak bir koordinasyon mekanizması kurulması konusunda anlaştığı ifade edildi. Açıklamada, "Bu mekanizma, herhangi bir anlaşmazlığı derhal ele almak ve yanlış anlamaları önlemek için bir platform görevi görecek" denildi.

ABD'nin Orta Doğu'da kalıcı barışın sağlanmasına yönelik daha geniş çaplı çabaların bir parçası olarak, üzerinde anlaşmaya varılan maddelerin uygulanmasını desteklemeye kararlı olduğunu aktarılan açıklamada, "Egemen ülkeler saygılı ve verimli bir şekilde işbirliği yaptıklarında, refah da ortaya çıkacaktır. Bu ortak açıklama, bugünkü önemli toplantının ruhunu ve tarafların gelecek nesillerin yararı için ilişkilerinde yeni bir sayfa açma kararlılığını yansıtmaktadır" denildi. - ŞAM

Politika, Fransa, İsrail, Suriye

Suriye ve İsrail'den Ortak Mekanizma Anlaşması
