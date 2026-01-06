Suriye ve Mısır İki Mutabakat İmzaladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Suriye ve Mısır İki Mutabakat İmzaladı

06.01.2026 01:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Suriye, Mısır ile doğal gaz ve petrol tedariki için iki mutabakat zaptı imzaladı.

Suriye, doğal gaz ve petrol tedariki için Mısır'la iki mutabakat zaptı imzaladı.

Suriye resmi haber ajansı SANA'da yer alan habere göre, Suriye Petrol Bakanlığından bir heyet, Mısır'ın başkenti Kahire'de temaslarda bulundu.

İki ülke arasında petrol alanında işbirliğini ilerletme yollarının görüşüldüğü ziyarette, Suriye'nin petrol ve doğal gaz altyapısını güçlendirme konusundaki fırsatlar ele alındı.

Kahire ziyaretinde, elektrik üretiminde kullanmak üzere Mısır'dan doğal gaz ithal etme ve Suriye'nin ihtiyaçlarını karşılayacak petrol ürünleriyle ilgili iki mutabakat zaptı imzalandı.

Mısır, geçen ay da Lübnan'ın elektrik üretimi için gerekli doğal gaz ihtiyacını karşılamak üzere Beyrut hükümeti ile bir mutabakat zaptı imzalamıştı.

Kaynak: AA

Ekonomi, Suriye, Enerji, Mısır, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Suriye ve Mısır İki Mutabakat İmzaladı - Son Dakika

Tüm dünya ABD’yi konuşurken Kim yine rahat durmadı: Füzeleri peş peşe ateşledi Tüm dünya ABD'yi konuşurken Kim yine rahat durmadı: Füzeleri peş peşe ateşledi
Eşi ile 7 yaşındaki kızını öldüren caninin ilk ifadesi: O an cinnet getirdim Eşi ile 7 yaşındaki kızını öldüren caninin ilk ifadesi: O an cinnet getirdim
Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro’dan Trump’ın operasyon tehdidine jet yanıt Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro'dan Trump'ın operasyon tehdidine jet yanıt
Alkollü futbolcu genç kızı ezdi Alkollü futbolcu genç kızı ezdi
Memur-Sen’den zam tepkisi: Eylem kesinlikle gündemimizde Memur-Sen'den zam tepkisi: Eylem kesinlikle gündemimizde
Maduro’nun kaçırılması sonrası Venezuelalı gencin videosu viral oldu: Bırakın mutlu olalım Maduro'nun kaçırılması sonrası Venezuelalı gencin videosu viral oldu: Bırakın mutlu olalım

10:26
Fatih Terim ile kavga eden kişi Bedri Usta’nın kardeşiymiş
Fatih Terim ile kavga eden kişi Bedri Usta'nın kardeşiymiş
10:15
Görüntü Konya’daki bir camiden Videoyu izleyen herkes Bakan Yerlikaya’yı etiketledi
Görüntü Konya'daki bir camiden! Videoyu izleyen herkes Bakan Yerlikaya'yı etiketledi
10:00
Maduro’ya mahkemede beklenmedik protesto Gökyüzüne bakıp tek cümle söyledi
Maduro'ya mahkemede beklenmedik protesto! Gökyüzüne bakıp tek cümle söyledi
09:55
Trabzonspor taraftarı 4-1’in faturasını o isme kesti
Trabzonspor taraftarı 4-1'in faturasını o isme kesti
09:42
Trump’ın elindeki şapkada yer alan yazı ABD’yi karıştırdı: Tehlikeli bir provokasyon
Trump'ın elindeki şapkada yer alan yazı ABD'yi karıştırdı: Tehlikeli bir provokasyon
08:00
İsim bile verdi: Onun Maduro’yu ABD’ye teslim ettiğine adım kadar eminim
İsim bile verdi: Onun Maduro'yu ABD'ye teslim ettiğine adım kadar eminim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.01.2026 10:39:25. #7.11#
SON DAKİKA: Suriye ve Mısır İki Mutabakat İmzaladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.