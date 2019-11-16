Son Dakika Haberleri: Suriye'ye 150 ton meyve yardımı
Son Dakika Güncel Suriye'ye 150 ton meyve yardımı - Son Dakika

Suriye'ye 150 ton meyve yardımı

6 saat önce

Suriye'nin İdlib ili kırsalında yaşayan sivillere İHH İnsani Yardım Vakfı tarafından 150 ton meyve ulaştırıldı.

Suriye'ye 150 ton meyve yardımı, System.String[]

Suriye'nin İdlib ili kırsalında yaşayan sivillere İHH İnsani Yardım Vakfı tarafından 150 ton meyve ulaştırıldı.


İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı tarafından iç savaşın devam ettiği Suriye'nin İdlib ili kırsalındaki kamplarda ve şehrin çeşitli bölgelerinde yaşayan sivillere 150 ton meyve ulaştırıldı.


İHH Suriye Çalışmaları Medya Sorumlusu Selim Tosun yaptığı açıklamada, savaş mağduru sivillere yönelik insani yardım çalışmalarının devam ettiğini söyledi.


Tosun, "Bursa İHH tarafından gönderilen 150 ton meyveyi başta mülteci kampları olmak üzere İdlib'in çeşitli bölgelerinde yaşayan sivillere ulaştırdık. Kış mevsiminin de yaklaşmasıyla kamplarda yaşam giderek zorlaşıyor. Suriye'de yaşayan milyonlarca savaş mağduru sivilin vicdan sahiplerinden gelecek olan yardımlara ihtiyacı var" diye konuştu.


Desteklerinden ötürü Bursa İHH ve bağışçılarına teşekkür eden Tosun, Suriye'ye yönelik insani yardım çalışmalarının devam edeceğini sözlerine ekledi.


İHH, Suriye'de iç savaşın başladığı 2011 yılından bu yana ülke içerisinde insani yardım çalışmaları yürütüyor. - İDLİB

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 03:45 Kaynak: İHA
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