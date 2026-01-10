Suriye: YPG/SDG Sivilleri Kalkan Olarak Kullanıyor - Son Dakika
Suriye: YPG/SDG Sivilleri Kalkan Olarak Kullanıyor

10.01.2026 02:16
Halep'te operasyonlar, YPG/SDG'nin sivilleri canlı kalkan olarak kullanması nedeniyle yavaş ilerliyor.

Suriye Savunma Bakanlığı, Halep kentinin Şeyh Maksud Mahallesi'nde terör örgütü YPG/SDG'nin sivilleri canlı kalkan olarak kullanması nedeniyle operasyonların "yavaş ve dikkatli" sürdürüldüğünü açıkladı.

Suriye Savunma Bakanlığı, Halep'in Şeyh Maksud Mahallesi'nde yürütülen operasyonlarla ilgili açıklama yaptı.

Terör örgütü YPG/SDG'nin sivilleri canlı kalkan olarak kullandığı belirtilen açıklamada, bu nedenle Suriye ordusunun yürüttüğü operasyonların, mahalle sakinlerinin zarar görmemesi için "yavaş ve son derece dikkatli şekilde" sürdüğü duyuruldu.

Açıklamada, Şeyh Maksud'ta yürütülen tarama faaliyetleri sırasında terör örgütüne ait bazı ağır ve orta çaplı silahların ele geçirildiği bildirildi.

Şeyh Maksud'ta sıkışan terör örgütü mensupları ile çatışmalar sürüyor

Öte yandan sahadaki AA muhabirinin aktardığına göre, Suriye ordusu ile terör örgütü unsurları arasındaki çatışmalar devam ediyor.

Suriye güçlerinin, Şeyh Maksud Mahallesi'nde terör örgütüne ait çok sayıda noktada kontrolü sağladığı bildirildi.

Kaynak: AA

