Son Dakika Haberleri: Suriyeli 2 Bin 360 Aileye Yardım

Suriyeli 2 Bin 360 Aileye Yardım

1 saat önce

Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS-DHA) İnsani Yardım Vakfı (İHH), Suriye'nin Halep kenti kırsalındaki çadır kentlerde yaşayan 2 bin 360 ihtiyaç sahibi aileye gıda yardımı yaptı.

Suriyeli 2 Bin 360 Aileye Yardım, System.String[]
Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS-DHA) İnsani Yardım Vakfı (İHH), Suriye'nin Halep kenti kırsalındaki çadır kentlerde yaşayan 2 bin 360 ihtiyaç sahibi aileye gıda yardımı yaptı. İHH İnsani Yardım Vakfı, Kilis'in karşısındaki Suriye topraklarında yer alan kamplarda kış aylarında yaşam mücadelesi veren ailelere yardımını sürdürüyor.

İHH İnsani Yardım Vakfı görevlilerinden Ali İmran Durman, ihtiyaç sahiplerine ulaşmak için çalıştıklarını ifade ederek, Yardım olarak yaptığımız gıda paketlerinde 6 kişilik ailenin bir aylık ihtiyacını karşılayacak gıda malzemeleri bulunuyor dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 03:28 Kaynak: DHA

Suriye, Kilis, İHH, İnsani Yardım Vakfı, Güncel
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