Son Dakika Haberleri: Suriyeli Ailenin Çadırda Yaşam Mücadelesi

Suriyeli Ailenin Çadırda Yaşam Mücadelesi

43 dakika önce

Şanlıurfa'da çadırda yaşayan ve etkili olan yağmur nedeniyle zor durumda kalan Suriyeli aile, hayırsever vatandaşlardan yardım bekliyor.

Suriyeli Ailenin Çadırda Yaşam Mücadelesi, System.String[]
Şanlıurfa'da çadırda yaşayan ve etkili olan yağmur nedeniyle zor durumda kalan Suriyeli aile, hayırsever vatandaşlardan yardım bekliyor.

Suriye'nin Rakka kentinden göç etmek zorunda bırakılan savaş mağduru Suriyeli Hassun ailesi, merkez Eyyübiye ilçesindeki Yenice Mahallesi'nde kendi imkanlarıyla kurdukları çadırda yaşamlarını sürdürüyor.

Gelini ve torunlarıyla boş bir arazideki çadırda yaşam mücadelesi veren Suriyeli Fatma Hassun, imkanlarının olmamasından dolayı çadırda yaşamak zorunda olduklarını söyledi.

Gelininin hasta olduğunu, oğlundan da bir süredir haber alamadıklarını ifade eden Hassun, "Küçük bir çadırda gelinim ve torunlarımla soğuk havada yaşıyoruz. Hayırsever insanların getirdiği yardımlarla geçinmeye çalışıyoruz ama yetmiyor. Yetkililerden ve hayırsever insanlardan destek bekliyoruz." diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 08:39 Kaynak: AA

Suriye, Şanlıurfa, Güncel
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