Suriyeli miniklerden Mehmetçiğe destek - Son Dakika
Son Dakika Güncel Suriyeli miniklerden Mehmetçiğe destek - Son Dakika

Suriyeli miniklerden Mehmetçiğe destek

6 saat önce

Fırat Kalkanı Harekatı ile terörden arındırılan Cerablus'ta eğitim öğretimlerine devam eden Suriyeli öğrenciler, Mehmetçiğe dua ediyor.

Fırat Kalkanı Harekatı ile terörden arındırılan Cerablus'ta eğitim öğretimlerine devam eden Suriyeli öğrenciler, Mehmetçiğe dua ediyor.

Terör örgütü DEAŞ döneminde harabeye çevrilen ve Fırat Kalkanı Harekatı'nın ardından koleji andıran bir görüntüyle yeniden eğitim öğretime kazandırılan bölgenin en büyük okulu Ahmet Selim Mulla İlkokulunda 6 yıl eğitim gören öğrencilerin ağzından Türkiye duaları eksik olmuyor.

İdlib'de görev yapan Mehmetçiğe dua eden minikler, Türkiye'deki ağabey ve ablalarına da şükran duygularını dile getiriyor.

Daha önceki yıllarda ailesiyle İdlib'den Cerbaslus'a göç eden 6. sınıf öğrencisi Sibe Saddam Halit, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk devletine ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a minnettar olduklarını söyledi.

Konuşurken zaman zaman duygulanan küçük çocuk, "Biz Suriyeli çocuklar olarak eğitime susamış bir nesiliz. İşte bu nedenle bunu gören Türkiye, bize sahip çıkarak bu eğitim yuvalarını bizim için yeniden yaptı. Yani tüm dünya Suriye ve İdlib'de olanlara sessiz kalırken Türkiye bize sahip çıktı. Allah Türk askerinin ve milletinin yardımcısı olsun." dedi.

Öğrencilerden Mahmut Ahmet de Türkiye'ye teşekkür ederek, "Eğer Türkiye olmasaydı şimdi biz bu okullarda olamazdık. Türkiye bize el uzattı, bu imkanları verdi. Allah Türk askerini ve milletini korusun." diye konuştu.

Sınıf öğretmeni Zekeriye Cuma da Türkiye'nin Suriye halkına kucak açan tek ülke olduğunu söyledi.

Zalime karşı dik duran Türk ordusuna teşekkürlerini ileten Cuma, "Türk devletinin tek bir amacı vardı o da sadece ve sadece bizleri zulümden kurtarmaktır. Allah, Türk askerini korusun, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yardım etsin. Tüm dünya birleşerek Türkiye'nin karşısına geçse de boşa. Çünkü Türkiye'nin yardımcısı Allah'tır. Çünkü Türkiye, Müslümanları zalimden kurtaran tek ülke ve tek ordudur." sözlerine yer verdi.

Suriyeli miniklerden Mehmetçiğe destek

Türkiye, Fırat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 02:48 Kaynak: AA
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