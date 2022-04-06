Suriyeli sığınmacıların yaşadığı evin odunluğu alev alev yandı - Son Dakika

Bolu'da yaklaşık 20 kişilik Suriyeli ailenin yaşadığı 2 katlı evin bahçesindeki odunluk alev alev yandı. Dumandan etkilenen 1 kişi hastaneye kaldırılırken, odunluğun bitişiğinde bağlı olan ve dumanların arasında kalan köpek vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

Yangın, saat 18.30 sıralarında Paşaköy Mahallesi Eski İstanbul Caddesi'nde yaklaşık 20 kişilik Suriyeli ailenin yaşadığı 2 katlı binanın bahçesindeki odunlukta çıktı. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan ve rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangını gören vatandaşlar Suriyeli aileleri uyararak dışarı çıkardıktan sonra durumu 112 Sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu yangın söndürüldü. Yangında, dumandan etkilenen 1 kişi olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından tedavisi için hastaneye kaldırıldı. Suriyeli ailenin büyük korku yaşadığı yangında odunluk tamamen kullanılamaz hale geldi.

Dumanların içinde kalan köpeği vatandaşların dikkati kurtardı

Yangının yaşandığı odunluğun bitişiğinde bulunan bir evin bahçesinde bağlı olan köpek dumanların arasında kaldı. Köpeğin sahibinin evinde olmadığını bilen komşuları dumanların içine girerek bağlı olan köpeği kurtararak kendi bahçelerine götürdü.

Paşaköy Mahallesi'nde yaşayan yangını duyarak olay yerine gelen Belediye Meclis Üyesi Tahsin Mert Karagöz, "Buradaki çeşitli envanterleri toplayarak geçimlerini sağladıklarını söylediler. Biz hemen ev sahibini ve itfaiye ekiplerini aradık. Ekipler hemen olaya müdahale etti. Çok şükür can kaybı yok. Yoldan geçen vatandaşlar ekipler gelene kadar tüpleri dışarı çıkarmışlar. Maddi hasarla atlattık. Burada çok fazla insan yaşandığı söylendi. Tamamı geçici sığınmacılar. 20'nin üzerinde kişinin yaşandığı söylendi" dedi. - BOLU