Hatay'da, Suriyeli yetim anneleri Yetim Vakfı Reyhanlı Eğitim Köyü bünyesinde başlatılan "İyilik Gemisi" projesi kapsamında yaptıkları el işi örgü oyuncaklardan elde edilen gelirle aile bütçelerine katkı sunuyor.

Reyhanlı Eğitim Köyü'nde kurulan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında izole edilmiş oyuncak atölyesinde 20 Suriyeli yetim annesi üretim yapıyor.

Suriyeli kadınların geçen yıl hayata geçirilen "İyilik Gemisi" projesi kapsamında yaptıkları at, fil, kedi, bebek gibi el işi örgü oyuncaklar, bağışta bulunan hayırseverlere gönderiliyor.

Türkiye'nin birçok noktasına gönderilen oyuncaklardan elde edilen gelirle, Suriyeli yetim anneler aile bütçelerine katkıda bulunuyor.

Yetim Vakfı Reyhanlı Eğitim Köyü Gelişim Koordinatörü Mehmet Güncüm, AA muhabirine yaptığı açıklamada, projenin geçen yıl başladığını söyledi.

Eğitim köyü bünyesinde Suriyeli yetim annelerinin hayatlarını sürdürmeleri için çeşitli projeler gerçekleştirdiklerini belirten Güncüm, "Geçtiğimiz yıl başlayan projemizle oyuncak atölyesinde 20 Suriyeli yetim annemiz tarafından 10 bin 600 örgü oyuncak üretimi yapıldı. Bu oyuncaklar vakfın online bağış projesi olan 'İyilik Gemisi' projesi bünyesinde hazırlanıyor." dedi.

Türkiye'nin birçok noktasına oyuncakların gönderildiğini ifade eden Güncüm, şöyle konuştu:

"Annelerimiz haftanın 5 günü atölyemize gelerek oyuncak üretiminde çalışıyorlar. At, fil, kedi, bebek gibi el işi örgü oyuncakları yapıyor. 70 liralık bağış karşılığında bu oyuncakların gönderimini gerçekleştiriyoruz. Şu ana kadar bu oyuncaklardan ailelere ciddi oranda maddi destek sağlanmış oldu. Atölyemizde üretim yapmayı sürdüreceğiz."