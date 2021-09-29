Suruç'taki canlı bomba saldırısı davasına devam edildi - Son Dakika

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde, 6 yıl önce 34 kişinin hayatını kaybettiği, 70 kişinin yaralandığı canlı bomba saldırısına ilişkin davanın görülmesine devam edildi.

Şanlıurfa 5. Ağır Ceza Mahkemesi Hilvan Duruşma Salonu'nda görülen davanın 20. duruşması, saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınları ve davaya müdahil 21 avukatın katılımıyla gerçekleştirildi.

Davanın tek tutuklu sanığı Yakup Şahin, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldığı duruşmada, suçlamaları kabul etmeyerek saldırıyla ilgili herhangi bir bağının bulunmadığını iddia etti, beraat talebinde bulundu.

Avukatlar ise saldırının bağlantılarının detaylıca aydınlatılmasını talep ederek, adil ve bağımsız yargılama yapılamayacağına inandıklarını savundu, mahkeme heyetinin davadan çekilmesini istedi.

Sanığın beraat, avukatların da heyetin davadan çekime talebini reddeden mahkeme, avukatlara heyetin reddine ilişkin bir üst mahkemeye itiraz hakkı dolayısıyla süre vererek duruşmayı erteledi.

İddianameden

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, ikisi firari 3 sanık hakkında "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme, silahlı terör örgütüne üye olma, tasarlayarak ve yangın, su baskını, tahrip, batırma, bombalama ya da nükleer, biyolojik, kimyasal silah kullanarak öldürme" suçlarından 34'er kez, "tasarlayarak ve yangın, su baskını, tahrip, batırma, bombalama ya da nükleer, biyolojik, kimyasal silah kullanarak öldürmeye teşebbüs" suçlarından da 70'er defa olmak üzere Türk Ceza Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince 104'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edilmişti.