Sürücü direksiyon başında kalk krizi geçirince araç pastane duvarına çarptı - Son Dakika

Sürücü direksiyon başında kalk krizi geçirince araç pastane duvarına çarptı
17.10.2020 16:24
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde otomobili ile seyir halinde iken direksiyon başında kalp krizi geçiren adam, pastane duvarına çarparak durabildi.
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde otomobili ile seyir halinde iken direksiyon başında kalp krizi geçiren adam, pastane duvarına çarparak durabildi.
Edinilen bilgiye göre, Hatay Kırıkhan ilçesinde seyir halinde olan 31 NC 50 plakalı otomobilin 43 yaşındaki sürücüsü Tahir Yagan, direksiyonda kalp krizi geçirdi. Kriz esnasında direksiyon hakimiyetini yitiren sürücü, daha sonra Kırıkhan kanatlı caddesinde bir pastane duvarına çarparak durdu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Kırıkhan Devlet Hastanesi'ne kaldıran Tahir Yağan tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili polis ekipleri inceleme başlatıldı. - HATAY
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