SÜRÜCÜLERİN YOL VERME KAVGASINI POLİS HAVAYA ATEŞ AÇARAK SONLANDIRDI - Son Dakika
Üye Girişi

SÜRÜCÜLERİN YOL VERME KAVGASINI POLİS HAVAYA ATEŞ AÇARAK SONLANDIRDI

23.05.2022 14:03

ŞANLIURFA'da, iki sürücü arasında yol verme yüzünden çıkan kavga, polisin havaya uyarı ateşi açmasıyla sona erdi.

ŞANLIURFA'da, iki sürücü arasında yol verme yüzünden çıkan kavga, polisin havaya uyarı ateşi açmasıyla sona erdi. Sürücülerin yaralandığı kavgada yaşananlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kavga, öğle saatlerinde Atakent Mahallesi'nde meydana geldi. Mustafa Kocaoğlu ile Hüseyin Demir isimli sürücülerin yol verme tartışması bir anda kavgaya dönüştü. Araçlarından inip tekme-tokat kavga eden sürücüler, daha sonra birbirlerine taş ve sopayla saldırdı. Kavgayı görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen polisler, sürücüleri ayırmak için havaya uyarı ateşi açtı. Polisler, uyarı ateşinin ardından da kavga eden sürücülere biber gazıyla müdahale etti. Polisin güçlükle sonlandırdığı kavgada yaralanan sürücüler, ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaşanan kavga ve polisin müdahalesi cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

SÜRÜCÜLERİN YOL VERME KAVGASINI POLİS HAVAYA ATEŞ AÇARAK SONLANDIRDI
SÜRÜCÜLERİN YOL VERME KAVGASINI POLİS HAVAYA ATEŞ AÇARAK SONLANDIRDI
SÜRÜCÜLERİN YOL VERME KAVGASINI POLİS HAVAYA ATEŞ AÇARAK SONLANDIRDI
SÜRÜCÜLERİN YOL VERME KAVGASINI POLİS HAVAYA ATEŞ AÇARAK SONLANDIRDI
SÜRÜCÜLERİN YOL VERME KAVGASINI POLİS HAVAYA ATEŞ AÇARAK SONLANDIRDI
SÜRÜCÜLERİN YOL VERME KAVGASINI POLİS HAVAYA ATEŞ AÇARAK SONLANDIRDI

YORUMLAR
500
Yine yol verme kavgası yine kavga: Bu kez yer Ankara! Yine yol verme kavgası yine kavga: Bu kez yer Ankara! İETT şoförü ile motokuryenin yol verme kavgası kamerada İETT şoförü ile motokuryenin yol verme kavgası kamerada
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel SÜRÜCÜLERİN YOL VERME KAVGASINI POLİS HAVAYA ATEŞ AÇARAK SONLANDIRDI - Son Dakika


Son Dakika
14:39 Süper Lig'de en çok yayın geliri elden eden takım şampiyon Trabzonspor'u sollayan Fenerbahçe oldu
14:37 Erkan Petekkaya, Cannes Film Festivali'nde telefonunu çalan hırsızı yakalayıp polise teslim etti
14:16 Fatih'te iki grup arasında silahlı kavga çıktı: 7 kişi yaralandı
14:15 Arkadaşını öldürüp gömdü, arama çalışmalarına katılıp ağladı
14:13 Ali Koç'un Beyaz TV'ye çıkması taraftarı öfkelendirdi
13:51 Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'ndan "kararsız seçmen" uyarısı: Türkiye'nin kaderini belirleyecekler!
13:39 Genç kadının acı sonu: Arkadaşına yardıma koşarken uçurumdan düştü
13:33 Saçlarını kazıtan Billur Kalkavan'ın akciğer kanserine yakalandığı ortaya çıktı
13:30 Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi serüvenindeki olası rakipleri belli oldu!
13:21 Barış Arduç-Gupse Özay cephesinden sevindiren haber: 3 ay sonra bebek geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.05.2022 14:45:12. #1.11#
SON DAKİKA: SÜRÜCÜLERİN YOL VERME KAVGASINI POLİS HAVAYA ATEŞ AÇARAK SONLANDIRDI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement