Sürücüsü 'dur' ihtarına uymayan minibüs çalıntı çıktı

KAYSERİ'de sürücüsü dur ihtarına uymayan, kovalamaca sonucu durdurulan minibüsle içerisindeki 450 parça eşyanın çalıntı olduğu belirlendi. Araçtaki 3 kişi gözaltına alındı.İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kayseri- Yozgat karayolunda yaptığı yol kontrolleri sırasında plakasız bir minibüse 'dur' ihtarında bulundu. Ancak sürücü, ihtara uymayarak yoluna devam etti, jandarma ekipleri de peşine düştü. Yaklaşık 15 dakikalık kovalamacanın ardından minibüs durduruldu. Yapılan incelemede minibüsün, Yozgat'ın Yenifakılı ilçesinden çalındığı belirlendi. Araçta bulunan kompresör, araç motorları, araç yedek parçaları gibi 450 parça eşyanın da çalıntı olduğu saptandı.Minibüsteki Y.E., E.S. ve H.B., gözaltına alındı. Şüpheliler, sorgularının ardından Yenifakılı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edildi.

- Kayseri