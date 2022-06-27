Sürücüsünü arı sokan motosikletin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Sürücüsünü arı sokan motosikletin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı

27.06.2022 23:08
Sürücüsünü arı sokan motosikletin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı

Manisa'nın Demirci ilçesinde, seyir sırasında sürücüsünü arı sokan motosikletin devrilmesi nedeniyle 2 kişi yaralandı.

Manisa'nın Demirci ilçesinde, seyir sırasında sürücüsünü arı sokan motosikletin devrilmesi nedeniyle 2 kişi yaralandı.

Demirci- Salihli kara yolunda 45 PP 293 plakalı sepetli motosikletiyle Salihli yönünde ilerleyen N.A'yı (39) Yeşildere mevkinde arı soktu.

Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu motosiklet devrildi.

Kazada sürücü N.A. ile motosikletteki F.K. (57) yaralandı.

Yaralılar, ambulansla Demirci Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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Kaynak: AA

Demirci, Salihli, Manisa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sürücüsünü arı sokan motosikletin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Sürücüsünü arı sokan motosikletin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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