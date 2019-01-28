Son Dakika Haberleri: Sürüklenen Gemiler Demiryolu Köprüsüne Çarptı

Sürüklenen Gemiler Demiryolu Köprüsüne Çarptı

1 saat önce

ABD'nin New York kentindeki Hudson Nehri'nde dev buz kütlelerinin sürüklediği gemiler, demiryolu köprüsüne çarptı.

ABD'nin New York kentindeki Hudson Nehri'nde dev buz kütlelerinin sürüklediği gemiler, demiryolu köprüsüne çarptı. Hudson Nehri'nde dev buz kütlelerinin sürüklenmesi nedeniyle 7 gemi demirledikleri limandan kurtularak akıntıya kapıldı. Limandan ayrılan 4 katlı yolcu gemisi Captain J.P. III, sürüklenerek Albany'deki demiryolu köprüsüne çarptı. Albany ve Rensselaer'ı bağlayan demiryolu köprüsünün altında sıkışan 91.4 metre uzunluğundaki yolcu gemisi, saatler sonra çıkarılabildi. Sahil Güvenlik tarafından yapılan açıklamada, kurtarılan geminin Troy limanına geri çekildiği belirtildi.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 10:01 Kaynak: İHA

New York, Amerika Birleşik Devletleri, Güncel
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