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Survivor 2024 All Star'da takımlar belli oldu - Son Dakika
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Survivor 2024 All Star'da takımlar belli oldu

Ocak ayında yayınlanmaya başlayacak olan Survivor 2024 All Star'da kadrolar netleşti. Dün akşam TV8 ekranlarında yayınlanan programda Acun Ilıcalı yarışmacıları Mavi ve Kırmızı olarak iki takıma ayırdı.

11.12.2023 - 08:23,  Güncelleme: 09:01
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Survivor 2024 All Star için heyecanlı geri sayım devam ediyor. MasterChef All Star'ın final yapmasının ardından başlayacak olan Survivor 2024 için takımlar dün akşam gerçekleştirilen programla belli oldu.

1 OCAK'TA BAŞLIYOR

Survivor 2024 kadrosunda Turabi, Nagihan Karadere, Hakan Hatipoğlu, Nihat Altınkaya, Yasin Obuz, Ersin Korkut, Nefise Karatay, Ogeday Girişken, Gizem Memiç, Furkan Kızılay, Damla Can, Sercan Yıldırım, Merve Aydın, Yunus Emre Özden, Sahra Işık, Doğukan Manço, Yiğit Poyraz, Aleyna Kalaycıoğlu, Seda Ocak ve Özgür Tetik yer alıyor. Oldukça güçlü isimlerin yer aldığı kadroda takımlar dün akşam yayınlanan programla belli oldu. İddialı yarışmacılar Kırmızı ve Mavi olarak iki takıma ayrıldı. 1 Ocak'ta izleyiciyle buluşmaya hazırlanan yarışmanın yeni formatında yarışmacılar SMS olmadan performansa göre değerlendirilecek.

MAVİ TAKIM YARIŞMACILARI

  • Nefise Karatay
  • Seda Ocak
  • Begüm Yücetan
  • Sahra Işık
  • Seda Aktuğlu
  • Damla Can
  • Hakan Hatipoğlu
  • Yiğit Poyraz
  • Yasin Obuz
  • Özgür Tetik
  • Yunus Emre
  • Ogeday Girişken
Survivor 2024 All Star'da takımlar belli oldu

KIRMIZI TAKIM YARIŞMACILARI

  • Pınar Saka
  • Merve Aydın
  • Nagihan Karadere
  • Gizem Memiç
  • Aleyna Kalaycıoğlu
  • Berna Canbeldek
  • Doğukan Manço
  • Furkan Kızılay
  • Ersin Korkut
  • Sercan Yıldırım
  • Turabi
  • Bozok Gören
  • Nihat Altınkaya
Survivor 2024 All Star'da takımlar belli oldu
Survivor 2024 All Star'da takımlar belli oldu
Survivor 2024 All Star\'da takımlar belli oldu
YORUMLAR (2)
  • Rumeysa Gül: kanalı sildim mutluyum Yanıtla 3 0
  • Serkan Basar: tom ve jery izlerim ama gene böyla saçma şeylere vakit ayırmam :) Yanıtla 19 1

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SON DAKİKA: Survivor 2024 All Star'da takımlar belli oldu - Son Dakika
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