Survivor'a veda eden isim Çağman Çatay oldu - Son Dakika

Survivor'a veda eden isim Çağman Çatay oldu

03.03.2021 07:48
Survivor'a veda eden isim Çağman Çatay oldu, System.String[]

Survivor'da Aleyna Çalışkan ve Öykü'nün eleme potasında olduğu haftada SMS birincisi ünlülerde Batuhan, gönüllülerde ise Ayşe oldu.

Survivor'da Aleyna Çalışkan ve Öykü'nün eleme potasında olduğu haftada SMS birincisi ünlülerde Batuhan, gönüllülerde ise Ayşe oldu.

SURVİVOR'DA ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

Bu hafta her iki takımın da dokunulmazlık oyunlarını hafta sonu kaybetmesi ile iki takımdan da birer aday eleme adayı oldu. Cumartesi akşamı ünlülerde yapılan oylama ile ilk eleme adayı Öykü olarak belirlendi. Pazar akşamı ise gönüllülerde Aleyna Çalışkan eleme adayı olarak seçildi. Eleme heyecanının yaşandığı Salı gecesi ise ünlülerden Çağman, gönüllülerden ise Hanzade eleme potasına giren isimler oldu.

SURVİVOR 8. HAFTA SMS SIRALAMASI BELLİ OLDU Survivor'da 8. haftanın SMS sıralaması belli oldu. Bu hafta ünlüler takımında Batuhan SMS galibi olurken, gönüllülerde bu isim Ayşe oldu. Ünlülerde SMS ikincisi ise İsmail seçildi. Gönüllüler'de Poyraz'ın haftalardır sürdürdüğü birincilik serisi ise ikinci olması ile bozuldu.

SURVİVOR'DAN KİM ELENDİ?

Acun Ilıcalı bu hafta Survivor'dan elenen yarışmacının ünlüler takımından Çağman olduğunu duyurdu. Survivor 2021'e ve hayallerine veda eden Çağman vedasının erken olduğunu söyleyerek 'Buraya kadarmış' dedi. Acun Ilıcalı da yarışmanın elenmesine üzüldüğünü belirtti.

İLETİŞİM OYUNUNU KİM KAZANDI?

Her hafta salı akşamları oynanan iletişim oyunu yine nefes kesen anlara sahne oldu. Yarışmacıların, sevdikleriyle iletişim kurmasını sağlayan oyunda bu hafta ödül gönüllüler için ailelerinden gelen fotoğraflı mesaj olarak belirlendi. Ünlülerde ise ödül ailelerden gelen mektup olarak açıklandı. Kıyasıya mücadelenin yaşandığı oyunda ilk etapta ünlülerden İsmail - Merve, gönüllülerden Aleyna - Poyraz ikilisi avantaj oyunu için parkura çıktı.

Poyraz, Merve'den önce dört başarılı atış yaparak avantaj oyununu gönüllüler takımına kazandırdı. Sonraki turda ise yarışmacılar bu kez oyun için daha çok motive oldu. Oyuna hızlı başlayan Gönüllüler takımı, 3-0 öne geçti. Ünlüler takımı, üst üste aldıkları oyunlar ile skoru 3-3'e getirdi. İlerleyen anlarda ise iletişim oyununda skor 9-9 oldu ve oyun bayrak yarışına kaldı.

Bayrak yarışında rakibinden önce altı başarılı atış yapan Poyraz oldu. İletişim ödülünü gönüllere kazandırdı. Ünlüler takımı ise iletişim oyununu bu hafta da kaybetmenin üzüntüsünü yaşadı.

ÇAĞMAN ÇATAY KİMDİR?

Survivor yeni yarışmacısı olan Çağman Çatay 1993 doğumlu. İstanbul'da dünyaya gelen Çağman, Haliç Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu mezunu. Yer akrobasisi, handbalance, breakdance yoga, movement culture, basketbol, scuba diving, serbest dalış, yüzme, street workout/calisthenics, hiit workout, windsurf, yelken, masa tenisi, atletizm, parkour&freerunning, breathe hold, kule atlama, trambolin ilgilendiği spor dalları arasında yer alıyor.

Spor eğitmenliği yapan Survivor Çağman daha önce Yetenek Sizsiniz yarışmasında yarı finale kadar çıkmış.

Survivor'a veda eden isim Çağman Çatay oldu

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Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Survivor'a veda eden isim Çağman Çatay oldu - Son Dakika Magazin


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