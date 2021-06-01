Son olarak Kırmızı takım oyuncuları aile ödülünü kazanamamış ve yalnızca kısa bir süreliğine ailesiyle görüşme imkanı verilmişti.

Annesine olan sevgisi ve düşkünlüğüyle bilinen Batuhan, ödülü kazanmamasına rağmen annesiyle hasret giderme imkanını çok kısa bir miktara sığdırabilmişti.

ANNESİ KORONAVİRÜSE YAKALANDI!

Mynet'in haberine göre; Survivor 2021 yarışmacılarından Batuhan Karacakaya'nın annesi Gülhayat Hanım koronavirüse yakalandı. Haberin Batuhan'a verilip verilmeyeceği ise henüz belirsizliğini koruyor.

BATUHAN KARACAKAYA KİMDİR?

Batuhan Karacakaya, 5 Şubat 1997 tarihinde İstanbul'da doğdu. Batuhan Karacakaya'nın yükselişi ise Kıvanç Tatlıtuğ, Beren Saat gibi isimlerle birlikte rol aldığı Aşk-ı Memnu dizisi olmuştur. İki sezon boyunca oynadığı bu dizide Batuhan Karacakaya, Ziyagil Ailesinin küçük oğlu Bülent Ziyagil karakterini canlandırmıştır. Ardından Umutsuz Ev Kadınları dizisinde rol almış ve bu dizide de Mert Karakteri ile ekrana geldi.

Batuhan Karacakaya ayrıca sinema filmlerinde de rol almıştır. Aşk Tesadüfleri Sever filminde Mehmet Günsür 'ün çocukluğunu canlandırdı.

Ekranlardan bir süre uzak kalan genç oyuncu Batuhan Karacakaya, yaşadığı değişim ile dikkatleri üzerine çekmiştir. Son olarak Diriliş Ertuğrul adlı dizide rol alan Batuhan Karacakaya, şimdilerde Survivor 2021'de yarışıyor.