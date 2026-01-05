Survivor'da eleme heyecanı: Sürpriz isim yarışmaya veda etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yaşam

Survivor'da eleme heyecanı: Sürpriz isim yarışmaya veda etti

Haberin Videosunu İzleyin
Survivor\'da eleme heyecanı: Sürpriz isim yarışmaya veda etti
05.01.2026 11:09  Güncelleme: 11:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Survivor\'da eleme heyecanı: Sürpriz isim yarışmaya veda etti
Haber Videosu

Survivor 2026 Ünlüler-Gönüllüler'de ilk eleme gecesinde Selen Görgüzel düelloyu kaybetti. Kader Konseyi'nde Gönüllüler takımının ''istemiyoruz'' kararı sonrası Görgüzel yarışmaya veda eden ilk isim oldu.

TV8 ekranlarında başlayan Survivor 2026 Ünlüler-Gönüllüler sezonunda ilk eleme gecesi yaşandı. 4 Ocak Pazar akşamı yayınlanan bölümde yarışmaya veda eden ilk isim belli oldu.

DÜELLOYU KAYBETTİ, KADER KONSEYİ'NE GİTTİ

Yarışmaya iddialı başlayan Selen Görgüzel, eleme potasında yer aldığı düelloda rakiplerine yenilerek Kader Konseyi'ne çıktı. Ünlüler takımında istenmediği konuşulan Görgüzel için bu karar, gecenin en çok konuşulan gelişmelerinden biri oldu.

Survivor'da eleme heyecanı: Sürpriz isim yarışmaya veda etti

GÖNÜLLÜLER "İSTEMİYORUZ" DEDİ, VEDA GELDİ

Kader Konseyi'nde bu kez Gönüllüler takımına söz verildi. Yapılan oylamada Gönüllüler, Selen Görgüzel'in takımlarına katılmasını istemediklerini belirtti. Bu kararın ardından Selen Görgüzel, Survivor 2026'ya veda eden ilk yarışmacı oldu.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Selen Görgüzel'in elenmesi sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı. Bazı izleyiciler kararı desteklerken, "Sen zaten neden geldin ki?" yorumları dikkat çekti.

Televizyon, Magazin, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Survivor'da eleme heyecanı: Sürpriz isim yarışmaya veda etti - Son Dakika

Tüm dünya ABD’yi konuşurken Kim yine rahat durmadı: Füzeleri peş peşe ateşledi Tüm dünya ABD'yi konuşurken Kim yine rahat durmadı: Füzeleri peş peşe ateşledi
Eşi ile 7 yaşındaki kızını öldüren caninin ilk ifadesi: O an cinnet getirdim Eşi ile 7 yaşındaki kızını öldüren caninin ilk ifadesi: O an cinnet getirdim
Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro’dan Trump’ın operasyon tehdidine jet yanıt Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro'dan Trump'ın operasyon tehdidine jet yanıt
Alkollü futbolcu genç kızı ezdi Alkollü futbolcu genç kızı ezdi
Memur-Sen’den zam tepkisi: Eylem kesinlikle gündemimizde Memur-Sen'den zam tepkisi: Eylem kesinlikle gündemimizde
Maduro’nun kaçırılması sonrası Venezuelalı gencin videosu viral oldu: Bırakın mutlu olalım Maduro'nun kaçırılması sonrası Venezuelalı gencin videosu viral oldu: Bırakın mutlu olalım
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye’nin F-35’e dönmesi NATO güvenliği için gerekli Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'nin F-35'e dönmesi NATO güvenliği için gerekli
Bakan Şimşek’ten enflasyon mesajı: Dezenflasyon genele yayıldı Bakan Şimşek'ten enflasyon mesajı: Dezenflasyon genele yayıldı

10:26
Fatih Terim ile kavga eden kişi Bedri Usta’nın kardeşiymiş
Fatih Terim ile kavga eden kişi Bedri Usta'nın kardeşiymiş
10:20
Listede kimler yok ki Maduro ile aynı cezaevinde kalan isimler hayli dikkat çekici
Listede kimler yok ki! Maduro ile aynı cezaevinde kalan isimler hayli dikkat çekici
10:15
Görüntü Konya’daki bir camiden Videoyu izleyen herkes Bakan Yerlikaya’yı etiketledi
Görüntü Konya'daki bir camiden! Videoyu izleyen herkes Bakan Yerlikaya'yı etiketledi
10:00
Maduro’ya mahkemede beklenmedik protesto Gökyüzüne bakıp tek cümle söyledi
Maduro'ya mahkemede beklenmedik protesto! Gökyüzüne bakıp tek cümle söyledi
09:55
Trabzonspor taraftarı 4-1’in faturasını o isme kesti
Trabzonspor taraftarı 4-1'in faturasını o isme kesti
09:42
Trump’ın elindeki şapkada yer alan yazı ABD’yi karıştırdı: Tehlikeli bir provokasyon
Trump'ın elindeki şapkada yer alan yazı ABD'yi karıştırdı: Tehlikeli bir provokasyon
08:00
İsim bile verdi: Onun Maduro’yu ABD’ye teslim ettiğine adım kadar eminim
İsim bile verdi: Onun Maduro'yu ABD'ye teslim ettiğine adım kadar eminim
06:28
Maduro’nun kalacağı hücre ilk kez görüntülendi
Maduro'nun kalacağı hücre ilk kez görüntülendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.01.2026 10:49:56. #7.11#
SON DAKİKA: Survivor'da eleme heyecanı: Sürpriz isim yarışmaya veda etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.