Survivor\'a veda eden isim belli oldu! Elenen yarışmacıdan duygusal veda

Televizyon

Survivor 2025'in son bölümünde Kaan, Melih, Batuhan ve Doğuş arasından adaya veda eden isim belli oldu.

Survivor'ın son bölümünde Mavi Takım ile Kırmızı Takım kıran kırana mücadele etti. Kaan ile Melih düelloya çıktı ve mağlup olan kişi adaya veda etti.

GÖNÜLLÜLER KAZANDI

All Star ile Gönüllüler'in mücadelesini 12-9 Gönüllüler kazandı. Ardından Melih ile Kaan düelloya çıktı. Melih rakibini 5-2 yenerek Survivor'da kalmaya hak kazanırken Kaan ise adaya veda eden isim oldu.

KAAN'DAN DUYGUSAL VEDA

Survivor'dan elenen Kaan Kazgan, elendikten sonra duygusal bir açıklama yaptı. Kazgan, "Kendimle alakalı bahaneler bulmayı, kötü şeyler konuşmayı, mağdur edebiyatı yapmayı çok seven biri değilim. Sadece geçen yıl bir ölüm riski içeren hastalığım olmuştu. Sonrasında da yeteri kadar antrenman yapamadım. Survivor gerçekten zor bir yer. Ama ben yapabileceğimi düşünmüştüm" diye konuştu.