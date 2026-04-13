Survivor eski yarışmacıdan Barış Murat Yağcı\'ya hareket dolu sözler

Survivor 2026 tüm heyecanıyla devam ederken, bu hafta adaya veda eden isim Gözde oldu. Mavi takımda mücadele eden yarışmacı, elenmesinin ardından gözyaşlarını tutamadı ve takım arkadaşlarına sitem dolu ifadeler kullandı. Gözde, vedası sırasında hakkını helal etmediğini dile getirdi.

Gözde elendikten sonra Survivor'ın eski yarışmacısı Hikmet Tuğsuz'dan dikkat çeken paylaşım geldi. Gözde'nin performansını eleştiren Hikmet Tuğsuz, 'Potansiyeli çok yüksekmiş de kırmızıda olsa şaheserler yaratacakmış... Bir tane doğru dürüst atışın yok. Neyin kafasını yaşıyorsun. Buraya bile iyi geldin, halk tarafından sevilmedin. Bence çıkınca iyi izle biraz ders çıkar' dedi.

Hikmet Tuğsuz, Barış Murat Yağcı için de ağır yorumlarda bulundu. Tuğsuz şu ifadelere yer verdi:

“Ya o s.lak ki, kendi kendisiyle çelişiyor. Zargana, neden Sude’yi yazdın o zaman? Beyza’yı neden yazmadın? Sen de onlarla hareket ediyorsun, balık hafızalı.”

Hikmet Tuğsuz’un açıklamaları bazı kullanıcılar tarafından eleştirilirken, tartışma Survivor izleyicileri arasında gündem oldu.