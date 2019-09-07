Son Dakika Haberleri: #Susamam klibinde oynayan Mirac, tepki çeken sosyal medya mesajını kaldırdı
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#Susamam klibinde oynayan Mirac, tepki çeken sosyal medya mesajını kaldırdı

49 dakika önce

Susamam'da yer alan Mirac, tepki çeken sosyal medya mesajını kaldırdı

#Susamam klibinde oynayan Mirac, tepki çeken sosyal medya mesajını kaldırdı, System.String[]

Türkiye'de ilk gün büyük ilgi gören Şanışer'in 15 dakikalık klibinde #sokak bölümünü seslendiren şarkıcı Mirac, Ttwitter hesabından yaptığı 'HDP ve Fetö bağlantılı kişilerin şarkıyı paylaşmasından rahatsızlık duyuyorum' mesajına gelen tepkiler sonrası mesajı sildi.


Mirac söz konusu sosyal medya paylaşımında, "Şarkıda bulunan bir kişi olarak ve tamamen yoksulu, yetimi, mülteciyi, sokağı anlatan biri olarak aşırı uç siyasi kesimlerin, HDP ve FETÖ bağlantılı kişilerin şarkıyı paylaşmasından ve bundan nemalanmasından aşırı rahatsızlık duyduğumu belirtmeliyim" dedi.

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Türkiye, Şanışer, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 05:15 
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