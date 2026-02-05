Suşehri\'nde Hırsızlık ve Dolandırıcılık Bilgilendirmesi

Suşehri İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hırsızlık ve dolandırıcılık olaylarının önlenmesine yönelik bilgilendirme çalışması gerçekleştirdi.

Ekipler, iş yerlerinden dolandırıcılık suçlarına karşı farkındalık oluşturmak amacıyla, kahvehaneler, iş yerleri ve vatandaşların yoğun bulunduğu alanları ziyaret edilerek broşür dağıttı.

Öte yandan ilçe meydanına stant açan ekipler, vatandaşlara genel güvenlik kuralları, hırsızlık ve yankesicilik olaylarına karşı alınabilecek önlemler, sahte para kullanımı ve iletişim yoluyla gerçekleştirilen dolandırıcılık yöntemleri hakkında bilgilendirme yaptı.