Son Dakika Haberleri: Suşehri'nde trafik kazası: 2 yaralı
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Suşehri'nde trafik kazası: 2 yaralı

26 dakika önce

Sivas'ın Suşehri ilçesindeki trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Suşehri'nde trafik kazası: 2 yaralı, System.String[]

Sivas'ın Suşehri ilçesindeki trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Uğur Demir yönetimindeki 31 AAZ 480 plakalı motosiklet, Kemalpaşa Mahallesi Ordu Caddesi'nde Mehmet Yıldırım'a çarptı.

Kazada Yıldırım ve çarpmanın etkisiyle devrilen motosiklet sürücüsü yaralandı.

Suşehri Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Mehmet Yıldırım, Suşehri, Sivas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 12:02 Kaynak: AA
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