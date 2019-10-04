Suşehri'nde trafik kazası: 2 yaralı
26 dakika önce
Sivas'ın Suşehri ilçesindeki trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 12:02 Kaynak: AA
Sivas'ın Suşehri ilçesindeki trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Uğur Demir yönetimindeki 31 AAZ 480 plakalı motosiklet, Kemalpaşa Mahallesi Ordu Caddesi'nde Mehmet Yıldırım'a çarptı.
Kazada Yıldırım ve çarpmanın etkisiyle devrilen motosiklet sürücüsü yaralandı.
Suşehri Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Son Dakika: Irak'taki protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısı 44'e yükseldi Kaz Dağları'nda villa yapımı için 2.5 milyon zeytin ağacının kesildiği ortaya çıktı Otobüs duraklarında yer alan ekranlardaki hatalar, vatandaşı isyan ettirdi THY pilotlarından Bilge, kanser savaşını kazanarak göklere yeniden döndü