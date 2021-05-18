Suşehri'ne millet bahçesi yapılıyor - Son Dakika

Yüksel, millet bahçesine "Suzan Eren Millet Bahçesi" adı verileceğini, çocuk oyun sahası, jimnastik spor aletleri ve kamelyaların olacağını ifade etti.

Çalışmaların kısa sürede bitirilmesinin hedeflendiğini aktaran Yüksel, 2 bin metrekare alanda yapımına başlanan arsanın Suzan Eren ailesi tarafından hibe edildiğini aktardı.

Suşehri Belediye Başkanı Fazlı Yüksel , Yalnızbağlar Mahallesi İbni Sina Caddesi ile Ekrem Erdem Bulvar yolunun kesiştiği bölgede yapımına başlanan millet bahçesinde incelemelerde bulundu.

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