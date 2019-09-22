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'Süslü kadınlar bisiklet turu'nda pedal çevirdi

1 saat önce

'Süslü Kadınlar Bisiklet Turu'nda pedal çevirdiÇorum'da, 50 kadın, bisiklet kullanımının artması ve farkındalık oluşması için düzenlenen 'Süslü Kadınlar Bisiklet Turu' etkinliğinde bir araya geldi.

'Süslü Kadınlar Bisiklet Turu'nda pedal çevirdi

Çorum'da, 50 kadın, bisiklet kullanımının artması ve farkındalık oluşması için düzenlenen 'Süslü Kadınlar Bisiklet Turu' etkinliğinde bir araya geldi. Etkinliği organize eden Melek Gizem Çataroğlu, "Yollar sadece motorlu taşıtlara ait değildir. Yollardaki bisikletlilere saygı istiyoruz. Bugün yolları egzoz kokusu değil, parfüm kokusu saracak" dedi.

Türkiye'de 'Dünya Otomobilsiz Kentler Günü' etkinliği kapsamında İzmir ve Çorum'da başlatılan 'Süslü Kadınlar Bisiklet Turu'nun 4'üncüsü gerçekleştirildi. Kent meydanında toplanan yaklaşık 50 kadın, bisikletlerini balonlar, çiçekler ve çeşitli eşyalarla süsledi. Grup, bisikletle pedal çevirerek Gazi Caddesi, Saat Kulesi ve İnönü Caddesi ile turu tamamladı. Bisiklet turunu organize eden Melek Gizem Çataroğlu, etkinliğe katılımın yüksek olduğunu belirterek, "Bisiklet, kent yaşamının bir parçasıdır. Bisiklet çevreyi kirletmeyen, doğa dostu bir ulaşım aracıdır. Eğer uygun bisiklet politikaları ve yolları olursa işe veya ulaşacağımız yere rahatlıkla gidebiliriz. Biz de dünyanın birçok yerindeki hemcinslerimiz gibi günlük kıyafetlerimizle bisiklete binerek ulaşımımızı sağlayabiliriz. Buna dikkat çekmek amacıyla süslendik ve bisikletimizle yola çıktık. Yollar sadece motorlu taşıtlara ait değildir. Yollardaki bisikletlilere saygı istiyoruz. Bugün yolları egzoz kokusu değil, parfüm kokusu saracak" dedi.

'Süslü kadınlar bisiklet turu'nda pedal çevirdi

Çorum, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2019 06:39 Kaynak: DHA
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