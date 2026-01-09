Susurluk'ta Yeni Hastane Açıldı

'HERKES LÜKS, MEDENİ VE İNSANI BİR ŞEKİLDE HİZMET ALACAK'

Balıkesir'de gerçekleştirdiği ziyaretlerin ardından Susurluk Devlet Hastanesi'nin açılışına katılan Sağlık Bakanı Dr. Kemal Memişoğlu, vatandaşların lüks, medeni ve insanı şekilde hizmet alacağını söyledi. 65 yataklı hastanenin, 17 bin metrekarelik bir kapalı alana sahip olduğunu aktaran Bakan Memişoğlu, AK Parti iktidarından önce Susurluk'a böyle bir hastanenin yapılacağı bazı kesimlerin hayaline bile gelemeyeceğini dile getirdi. Hastanenin her yatağının tek kişilik tuvaletli, banyolu, televizyonlu ve buz dolaplı olduğunu ifade eden Bakan Memişoğlu, Herkes lüks, medeni ve insanı bir şekilde hizmet alacak. 2002 öncesinde 8 kişilik odalarda kimin hasta, kimin doktor, kimin refakatçı belli olmayan bir sağlık hizmeti alıyordu. Şu anda Türkiye'de 271 bin hasta yatağında senede 1 milyar kez insanlara hizmet veren, 48 bin üzerinde yoğun bakımı olan bir buçuk milyon sağlık çalışanımızla dünyanın en iyi sağlık hizmetini veriyoruz" dedi.

'DÜNYAYA SAĞLIĞIN TEKNOLOJİSİNİ VE BİLİMİNİ ÜRETMEK İÇİN ÇALIŞIYORUZ'

Dünyaya sağlık teknolojisi ve bilimini üretmek için çalıştıklarını söyleyen Bakan Memişoğlu, "Bugün etrafınıza baktığınız zaman hepimiz güvende, geleceğe daha mutlu ve güvende bakan bir medeniyeti, ülkeyi yaşıyoruz. Daha da çok çalışacağız. Daha da iyi olacağız. Sağlıkta dünyanın en iyi sağlık hizmeti sunan ülkelerinden birisiyiz. Türkiye'de her vatandaş bugün 12 kez sağlık hizmeti alıyor. Çok gelişmiş diye gördüğümüz ülkelerde insanlar, bırakın ameliyat olmayı, uzman hekime görünmek için 6 ay randevu bekliyor. Biz, 72 branşın 69'una aynı gün randevu veriyoruz. Bir çok malzemesini cihazını üretmek için çalışacağız. Aynı zamanda dünyaya sağlığın teknolojisini ve bilimini üretmek içinde çalışıyoruz" diye konuştu.

Konuşmaların ardından açılış kurdelesi kesildi.

Yiğithan HÜYÜKBALIKESİR,