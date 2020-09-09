Susuz köylere müjdeli haber - Son Dakika

Edirne'nin Lalapaşa ilçesine bağlı bazı köylerdeki susuzluk sorunu nedeniyle halkın tankerle su taşıdığı haberinin ardından bölge halkına müjdeli haber geldi.

İhlas Haber Ajansı'nın (İHA) sabah saatlerinde gündeme getirdiği Lalapaşa ilçesindeki bazı köylerde yaşanan susuzluk haberinin ardından müjdeli haber Lalapaşa İlçe Kaymakamlığından geldi.

Lalapaşa Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, susuzluk yaşanan Dombay, Çatma, Tuğlalık, Uzunbayır, Hüseyinpınar ve Saksağan köylerinde KÖYDES programları kapsamında sondaj kuyusu çalışmalarının yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, sondaj çalışmaları neticesinde çıkan suyun numune sonuçlarının da olumlu geldiği ifade edilerek, yapılacak olan ishale ve enerji nakil hattının yaklaşık maliyetinin yarın belli olacağı ve ardından ihaleye çıkartılıp çalışmaların yapılacağı vurgulandı. - EDİRNE